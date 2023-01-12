«Мы были заложниками». Задержанные на Украине моряки вернулись в Россию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что все гражданские российские моряки, которые находились на Украине с начала спецоперации, возвращены в Россию. По ее словам, это удалось сделать благодаря взаимодействию между омбудсменами двух стран. Украинские власти задержали более 70 российских моряков после начала спецоперации. Как сложилась их судьба — в материале «Газеты.Ru».

После начала российской спецоперации на Украине удалось вернуть на родину всех российских моряков, задержанных там, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«За время конфликта мы смогли вернуть всех гражданских российских моряков на российскую землю», — сказала она, отметив, что такого результата удалось добиться благодаря работе омбудсменов двух стран.

Она отметила помощь украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, который послал своих сотрудников посетить российских моряков после чего была предоставлена информация об их положении. Также она рассказала, что самостоятельно посещала пленных, не уточнив, однако, являются они военными или гражданскими.

«К пленным применялись беспрецедентные пытки. Были расстреляны 10 пленных, которые сдались, грубейшее нарушение Женевской конвенции. Людей избивали, расстреливали.

<…> Только мы можем посетить пленных и дать реальную картину. Я призываю всех омбудсменов не разжигать ненависть, а сплотиться для оказания помощи людям», — добавила она.

12 июня Москалькова заявляла, что ситуация с пленными моряками осложняется тем, что владельцы кораблей выставили судна на продажу. «Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться», — отмечала она.

Измаильский плен

После начала спецоперации на Украине в стране остались 77 российских моряков, их не выпускали из территориальных вод в районе города Измаил Одесской области. Всего было произведено несколько обменов.

Так, помощник капитана сухогруза «Авангард» Анатолий Кривяков рассказал РИА Новости, что его команде не давали сняться с якоря и сойти на берег в течение 72 часов. Сухогруз зашел в Измаил на плановый ремонт в ноябре 2021 года, который должны были закончить в марте 2022. Покинуть порт «Авангарду» запретили украинские пограничники.

«Над нами не издевались, не били. Скорее мы были заложниками. При обмене к нам присоединили группу военных. Вот им несладко пришлось: у многих переломаны ребра. Говорили, что их пытали током»,

— рассказывал он.

Он отметил, что «Авангард» отбуксировали на другой ремзавод, за судном и командой постоянно следила вооруженная охрана, проверяя все ли на месте, хотя, как отметил Кривяков, «бежать никто не планировал — это безумие. Нас бы просто расстреляли».

Тем не менее, подчеркнул он, с продовольствием и водой проблем не было – ее доставлял закрепленный за судном агент. Также у команды была возможность держать связь с родными – погранохрана не забрала телефоны. В целом, отметил он, «к нам на этом заводе по-человечески отнеслись. Один парень отравился, так ему «скорую» вызвали».

Более двух месяцев моряки находились в неведении о собственных перспективах, хотя и надеялись на обмен. Кривяков отметил, что направлял запрос в администрацию президента РФ.

В итоге 4 мая команду на автобусе повезли в сторону Запорожья, где на территории СИЗО объединили с группой российских военнопленных, и 5 мая произвели обмен. Кривяков рассказал, что Киеву вернули 30 человек. Сколько вернулось домой граждан РФ он не уточнил.

Украинский вице-премьер Ирина Верещук 6 мая сообщала о возвращении на Украину 41 человека. Москалькова 7 мая проинформировала о возвращении в РФ 11 пленных моряков. По ее словам, в Измаиле тогда оставались 60 моряков с семи российских судов: «Омский-6», «Челси-4», «Волго-Балт 244», «Волго-Балт 193», «Волго-Балт 225», «Рондо», «Свирь».

«Пусть вас пристрелят»

21 февраля сухогруз «Азов Конкорд» зашел в порт Мариуполя для погрузки металла. Якорь должны были поднять 25 числа, однако выход из порта заминировали украинские военные – «так мы поняли, что стали заложниками в порту», — вспоминает второй помощник капитана Александр Коваленко.

Месяц корабль с экипажем простоял, не привлекая внимания. 24 марта на борт поднялись бойцы полка «Азов» (организация запрещена в России), и, по словам, Коваленко, начали угрожать команде, уничтожать аппаратуру, отбирать деньги и телефоны. Коваленко рассказывает, что «азовцы» угрожали переодеть их в украинскую военную форму и отправить на комбинат «Азовсталь». «Пусть ваши же вас пристрелят», — пересказывает он слова «азовцев».

Однако вскоре представители «Азова» ушли. Команду освободили, когда порт заняли бойцы Народной милиции ДНР. Экипаж более месяца не мог восстановить документы, чтобы отправиться в новый рейс. 22 июня стало известно, что судно вышло из Мариуполя в Новороссийск.

«Вы свободные люди»

25 февраля танкер-бункеровщик Millenial Spirit стоял в нейтральных водах в 12 милях от Одессы, в него попало два снаряда. Один — в резервуар с топливом, оно разлилось по палубе и вспыхнуло. Сгорели спасательные лодки и плоты, судно осталось без электричества.

На помощь танкеру пришли два украинских буксира, экипаж отвезли в больницу Черноморска. Часть экипажа, в том числе капитана – в реанимацию, часть – в обычные палаты. Капитан судна Владимир Текутов скончался в больнице 5 марта. По словам моториста танкера, персонал больницы относился к ним хорошо. Позднее их переместили в баптистскую церковь, а после в воскресную школу.

«Адвокат судовладельца повторял: «Ребята, вы свободные люди, вас никто не удерживает. Но везде посты теробороны, никто не даст гарантий, что вы спокойно доедете до границы»,

— вспоминает моторист.

Затем 11 членов экипажа обменяли в Запорожской области.

«Застряли между двумя стихиями»

В конце сентября старший механик судна «Рондо», чей экипаж оставался в Измаиле, в разговоре с mk.ru рассказал о бедственном положении команды. Также он рассказал, что один из членов экипажа — 21-летний моряк — потерял рассудок на фоне длительного заточения. Однако еще в сентябре его передали российской стороне, когда он пытался покинуть корабль — прибывшие на место украинские медики констатировали, что его срочно нужно вывозить с корабля.

«Мы и не на воде, и не на суше. Мы застряли где-то между двумя стихиями, двумя мирами», — передавал слова экипажа собеседник издания.