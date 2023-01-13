Протезисты, ортопеды и другие. Путин поручил подготовить план по демобилизации врачей

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны, Минздраву, а также главам ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонщины подготовить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности мобилизованных врачей. Выполнить поручение необходимо до 1 февраля. Президент также заявил, что участники спецоперации на Украине должны чувствовать, «что страна с ними». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Российский президент Владимир Путин поручил Минобороны, Минздраву и руководителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей представить предложения по освобождению мобилизованных врачей от исполнения воинской обязанности.

»Минобороны России подготовить совместно с Минздравом России и органами исполнительной власти Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — гласит перечень поручений главы государства, появившийся 13 января на сайте Кремля.

Соответствующий план должен быть готов до 1 февраля 2023 года. Ответственными за исполнение поручения назначены главы Минобороны и Минздрава Сергей Шойгу и Михаил Мурашко, а также главы четырех новых субъектов РФ.

Министру обороны и премьер-министру Михаилу Мишустину в срок до 1 февраля также поручено определить потребность в лекарственных препаратах и медицинских изделиях для оказания медпомощи пострадавшим в ходе СВО.

Частичная мобилизация в России

Частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября и завершилась спустя чуть более месяца — 28 октября. Как доложили в Минобороны, из запаса за это время призвали 300 тыс. человек. Кроме того, в военкоматы пришли 20 тыс. добровольцев. Сотрудники предприятий оборонной промышленности и ряда социально значимых сфер получили отсрочку от мобилизации, бронь досталась 830 тыс. человек.

Как разъясняли в оборонном ведомстве, призыву по мобилизации подлежали рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.

Согласно данным Росстата, осенью 2021 года в стране работали 737,4 тыс. врачей, более 78 тыс. из них имели хирургическую специальность.

Среднего медицинского персонала насчитывалось вдвое больше — 1,5 млн человек. После объявления частичной мобилизации некоторые врачи покинули РФ, опасаясь получить повестку.

Данных о том, сколько медиков в итоге было мобилизовано, нет. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявлял, что всего может потребоваться не более 3 тыс. медиков. Приоритет при призыве отдается фельдшерам, анестезиологам-реаниматологам, травматологам, ортопедам с опытом работы в зоне боевых действий или в системе медицины катастроф.

Шойгу ранее отмечал профессиональную работу военных медиков, работающих в зоне конфликта. По его словам, летальность в госпиталях оказалась рекордно низкой за всю историю вооруженных конфликтов — 0,5%. Первую помощь раненым удается оказать в течение первых 10 минут, а в течение первых суток они уже попадают в военные госпитали.

Поддержка государства

На сегодняшней встрече с руководителем Башкирии Радием Хабировым Путин подчеркнул важность поддержки со стороны государства военнослужащих, принимающих участие в спецоперации.

«Конечно, когда человек находится в условиях, [при которых] жизнь подвергается опасности, внимание со стороны не только близких, которые переживают за него всем сердцем, но и со стороны государства, органов власти является ключевым моментом мотивации в действиях человека, ключевым», — сказал политик.

Глава государства подчеркнул, что поддержка — «чрезвычайно важная вещь», люди тонко чувствуют, есть она или нет. «Вопрос часто даже заключается не в материальной поддержке, хотя это всегда лежит в основе того, чем люди живут. Но и внимание, моральная поддержка — это чрезвычайно важная вещь, это мотивация, которая крайне необходима», — отметил Путин.

Политик резюмировал, что военнослужащие должны чувствовать, «что страна с ними» и россияне «поддерживают и понимают» их роль и миссию.