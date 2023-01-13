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Политика

Военная операция на Украине. День 324-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 324-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
В МИД России заявили, что переговоры с Украиной при их возобновлении должны быть прямыми и без посредников. Украинский МИД тем временем сообщил о подготовке проекта резолюции Генассамблеи ООН о спецтрибунале против России. Советник врио губернатора ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли город Артемовск (Бахмут) в оперативное окружение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:51

8:47

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал идею президента Украины Владимира Зеленского с глобальным саммитом несерьезной и популистской.

«Сложно представить, как в условиях, в которых сегодня находятся киевские власти и Вооруженные силы Украины, можно предлагать обсуждение на «глобальном саммите» таких вопросов, как «освобождение» территорий, выплата Россией репараций или проведение международного трибунала против нашей страны», — заявил Полищук.

8:42

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возможное отступление ВСУ из Соледара будет «плановым решением командования».

По его словам, в настоящее время власти Украины «принимают решение, как лучше поступить в соответствии с общим оборонным планом на этом направлении».

«Если мы оставим Соледар, это не будет бегство или окружение», — сказал Арестович.

8:37

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у «уехавших негодяев».

По его мнению, существующих в законодательстве мер реагирования на оскорбления России «ее жителей, солдат и офицеров» недостаточно. По его словам, в последнее время участились случаи, когда уехавшие граждане, с целью «выслужиться и сохранить свое благосостояние за рубежом», открыто поддерживают «злодеев, нацистов и убийц».

«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию»,— написал Володин у себя в Telegram-канале.

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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин

Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
8:31

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что участие в военной операции для натурализованных иностранцев является их конституционной обязанностью.

«Целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции», — заявил Бастрыкин.

Он пояснил, что только в первом полугодии 2022 года гражданами России стали более 60 тыс. граждан Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

8:27

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается поехать на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, пишет The Guardian.

Джонсон, по данным издания, рассказал друзьям, что намерен в ближайшие месяцы побывать в Киеве, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине.

Источники на Украине также сообщили, что экс-премьер собирался приехать в Киев, но «конкретной информации» о датах поездки пока нет. По их словам, Зеленский и Джонсон считают друг друга «друзьями». Бывший глава правительства был ярым сторонником президента Украины, когда возглавлял кабинет министров.

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Телеграм-канал «Zelenskiy / Official»
8:23

Украинский военный заявил журналистам CNN, что командование ВСУ бросило солдат под Соледаром, хотя обещало, что они смогут отступить.

«Мы пытались уйти сами, но ... [русские] уже там. Если сегодня не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти», — сказал украинский военнослужащий.

«Последняя эвакуация была три дня назад. Приказ был держаться до самого конца. Судя по звукам боя, наши соседи [другие части] либо отошли, либо получили приказ отступить. Нам сказали держаться», — рассказал он и отметил, что у них еще остались боеприпасы, но закончилась еда и вода, а также есть раненые.

8:19

8:15

В МИД России заявили, что переговоры с Украиной при их возобновлении должны быть прямыми.

«Это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — сказал ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

8:11

Украина заявила о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России.

«Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи», — сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

8:07

Житель Соледара рассказал российскому агентству РИА Новости о колоссальных потерях ВСУ в городе и телах убитых украинских военных во дворах.

8:04

Советник врио губернатора ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли город Бахмут (российское название — Артемовск) в оперативное окружение.

«С двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — сказал Кимаковский.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 324-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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