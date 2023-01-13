Военная операция на Украине. День 324-й

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук назвал идею президента Украины Владимира Зеленского с глобальным саммитом несерьезной и популистской.
«Сложно представить, как в условиях, в которых сегодня находятся киевские власти и Вооруженные силы Украины, можно предлагать обсуждение на «глобальном саммите» таких вопросов, как «освобождение» территорий, выплата Россией репараций или проведение международного трибунала против нашей страны», — заявил Полищук.
Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возможное отступление ВСУ из Соледара будет «плановым решением командования».
По его словам, в настоящее время власти Украины «принимают решение, как лучше поступить в соответствии с общим оборонным планом на этом направлении».
«Если мы оставим Соледар, это не будет бегство или окружение», — сказал Арестович.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковать имущество у «уехавших негодяев».
По его мнению, существующих в законодательстве мер реагирования на оскорбления России «ее жителей, солдат и офицеров» недостаточно. По его словам, в последнее время участились случаи, когда уехавшие граждане, с целью «выслужиться и сохранить свое благосостояние за рубежом», открыто поддерживают «злодеев, нацистов и убийц».
«Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране. Находясь за границей, сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан. При этом позволяют себе публично лить грязь на Россию»,— написал Володин у себя в Telegram-канале.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав ВолодинПресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что участие в военной операции для натурализованных иностранцев является их конституционной обязанностью.
«Целесообразно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции», — заявил Бастрыкин.
Он пояснил, что только в первом полугодии 2022 года гражданами России стали более 60 тыс. граждан Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон собирается поехать на Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским, пишет The Guardian.
Джонсон, по данным издания, рассказал друзьям, что намерен в ближайшие месяцы побывать в Киеве, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине.
Источники на Украине также сообщили, что экс-премьер собирался приехать в Киев, но «конкретной информации» о датах поездки пока нет. По их словам, Зеленский и Джонсон считают друг друга «друзьями». Бывший глава правительства был ярым сторонником президента Украины, когда возглавлял кабинет министров.
Украинский военный заявил журналистам CNN, что командование ВСУ бросило солдат под Соледаром, хотя обещало, что они смогут отступить.
«Мы пытались уйти сами, но ... [русские] уже там. Если сегодня не будет приказа отступить, мы, скорее всего, не успеем уйти», — сказал украинский военнослужащий.
«Последняя эвакуация была три дня назад. Приказ был держаться до самого конца. Судя по звукам боя, наши соседи [другие части] либо отошли, либо получили приказ отступить. Нам сказали держаться», — рассказал он и отметил, что у них еще остались боеприпасы, но закончилась еда и вода, а также есть раненые.
В МИД России заявили, что переговоры с Украиной при их возобновлении должны быть прямыми.
«Это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах», — сказал ТАСС директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Украина заявила о подготовке проекта резолюции ООН по трибуналу против России.
«Мы призываем все ответственные государства поддержать резолюцию о создании трибунала, которую мы собираемся вынести на рассмотрение Генеральной Ассамблеи», — сказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Житель Соледара рассказал российскому агентству РИА Новости о колоссальных потерях ВСУ в городе и телах убитых украинских военных во дворах.
Советник врио губернатора ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска взяли город Бахмут (российское название — Артемовск) в оперативное окружение.
«С двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — сказал Кимаковский.