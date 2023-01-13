Военная операция на Украине. День 324-й

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Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что возможное отступление ВСУ из Соледара будет «плановым решением командования».

По его словам, в настоящее время власти Украины «принимают решение, как лучше поступить в соответствии с общим оборонным планом на этом направлении».

«Если мы оставим Соледар, это не будет бегство или окружение», — сказал Арестович.