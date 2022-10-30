«Это возмутительно». Запад требует от России вернуться к зерновой сделке

Россия на время приостанавливает свое участие в зерновой сделке после атаки беспилотников на Севастополь со стороны Украины. Соответствующие указания уже даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле. В США и Евросоюзе призвали Москву срочно отменить свое решение. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о необходимости «жесткой международной реакции» на решение РФ, «как на уровне ООН, так и на других уровнях». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия вчера приостановила участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя. Кроме того, РФ запросила на 31 октября заседание Совета Безопасности ООН.

В письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу постоянный представитель России Василий Небензя прямо указал, что безопасный «зерновой коридор» использовали для организации теракта в Севастопольской бухте.

«Атака прикрывалась безопасными коридорами, предназначенными для реализации так называемой черноморской инициативы», — говорится в послании.

Корабли и портовая инфраструктура Севастополя, подвергшиеся атаке, использовались для обеспечения работы коридора, подчеркнул Небензя.

В связи с нападением Россия не может «гарантировать безопасность гражданских судов», следующих по коридору в рамках «зерновой сделки». Действие соглашения приостановлено с 29 октября. «Соответствующие инструкции были даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле», — добавил постпред.

«Не сегодняшнее решение»

Президент Украины Владимир Зеленский во вчерашнем вечернем обращении к нации заявил, что решение выйти из соглашения российская сторона приняла ужа давно.

«Это не их сегодняшнее решение. Россия начала заведомо обострять продовольственный кризис еще в сентябре — тогда, когда заблокировала движение судов с нашим продовольствием», — отметил он.

«Сейчас требуется жесткая международная реакция как на уровне ООН, так и на других уровнях, в том числе и на уровне «Большой двадцатки». Украина была и может быть и дальше одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности. Российские террор и шантаж должны проиграть», — резюмировал политик.

«Нет никаких причин»

Президент США Джо Байден выразил уверенность, что у Москвы не было причин для приостановки участия в сделке и односторонний выход из нее «возмутителен».

«Это полностью возмутительно, это приведет к усилению голода. Нет никаких причин для них действовать подобным образом», — сказал американский лидер журналистам на избирательном участке в Уилмингтоне (цитата по CNN).

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал РФ вернуться к участию в соглашении: «Мы призываем правительство России возобновить участие в инициативе, действовать в полном соответствии с договоренностью».

«Соединенные Штаты сожалеют о приостановке Россией участия в операциях зерновой инициативы в Черном море при посредничестве ООН», — добавил он.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также призвал Россию «отменить свое решение». «Оно ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса», — говорится в его посте в Twitter.

Озабоченность в связи с ситуацией с продовольствием после решения России также выразили в МИД Италии. «Это означает отнять еду у миллионов людей, живущих в нищете», — подчеркнул вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства страны Антонио Таяни в интервью газете Corriere della Sera.

«Дипломатия на всех уровнях»

Источник РИА Новости сообщил, что Анкара на всех уровнях проводит телефонную дипломатию с Москвой по ситуации с зерновой сделкой.

«На всех уровнях», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, ведутся ли в настоящее время переговоры между РФ и Турцией.

На уточняющий вопрос, будут ли обнародованы какие-либо детали «телефонной дипломатии», источник подчеркнул, что «ситуация сложная». «В таких сложных моментах не следует разглашать детали. Процесс идет», — добавил он.

«С террористами договариваться нельзя»

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет обвинил в срыве соглашения Киев и его «кураторов».

«За срывом зерновой сделки стоит киевский режим и их кураторы в лице США и Великобритании. Атака на корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте, обеспечивающие безопасность продовольственного маршрута в Черном море, была спланированной провокацией», — подчеркнул он.

«Зерновая сделка — яркий пример того, что с террористами и их спонсорами договариваться нельзя. Срыв зерновой сделки говорит о том, что сегодня Запад возглавляют лжецы и трусы», — добавил Шеремет.

По его мнению, срыв сделки выгоден США и Великобритании, так как это ввергнет страны Евросоюза в еще больший кризис, «сначала энергетический» в результате подрыва газопроводов «Северный поток», «а теперь и продовольственный».

О сделке

Пакет документов, регулирующих вывоз продовольствия с Украины, был подписан 22 июля в Стамбуле. Россия заключила с ООН меморандум о том, что организация будет способствовать отмене антироссийских санкций, направленных на создание препятствий экспорту сельхозпродукции и удобрений.

Россия, Турция, Украина и ООН создали Совместный координационный центр в Стамбуле. Его сотрудники досматривали все суда, чтобы пресечь контрабанду оружия и исключить провокации. Сделка была заключена на срок до 19 ноября.

По данным ООН на 26 октября, гуманитарным коридором на Черном море смогли воспользоваться 390 судов, вывезших около 8,9 млн т продовольствия (преимущественно кукурузы — 41%) из портов Одессы, Южного и Черноморска.

Российская сторона неоднократно заявляла о несоблюдении основной договоренности о том, что зерно должно преимущественно идти в беднейшие страны. Так, по данным МИД РФ, половина всех поставок пришлась на Евросоюз и такие развитые государства, как Великобритания, Израиль и Южная Корея. Госсекретарь США Энтони Блинкен эту информацию отрицает. 28 октября он заявил, что «глобальному Югу, странам в Африке, Азии и других [частях света], остро нуждающихся в данных поставках» ушло две трети от общего объема.