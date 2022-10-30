Военная операция РФ на Украине. День 249-й

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Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что ВСУ якобы «не в состоянии обеспечить оборону огневых позиций, поэтому вынуждены максимально отводить реактивные системы залпового огня от линии соприкосновения» — ТАСС.

По его словам. ВСУ применяют противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Донбассе бессистемно, они якобы наводятся на случайные объекты. Он добавил, что французские самоходные артиллерийские установки Caesar, а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS применяются ВСУ в Донбассе «не чаще и не успешнее, чем другие артиллерийские системы».