Военная операция РФ на Украине. День 249-й

Представительство ДНР сообщило, что ВСУ 30 октября подвергли обстрелам из ствольной артиллерии калибра 155 мм Донецк, Горловку и Ясиноватую. По его данным, в течение ночи по Горловке выпустили 13 снарядов, по четыре снаряда упало в Донецке и Ясиноватой — ТАСС.
Посол России в США Анатолий Антонов назвал возмутительной реакцию американских властей на террористическую атаку на порт Севастополя — ТАСС.
Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что ВСУ якобы «не в состоянии обеспечить оборону огневых позиций, поэтому вынуждены максимально отводить реактивные системы залпового огня от линии соприкосновения» — ТАСС.
По его словам. ВСУ применяют противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Донбассе бессистемно, они якобы наводятся на случайные объекты. Он добавил, что французские самоходные артиллерийские установки Caesar, а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS применяются ВСУ в Донбассе «не чаще и не успешнее, чем другие артиллерийские системы».
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром ситуацию на Украине, а также сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом — ТАСС.
В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ночью была объявлена воздушная тревога — ТАСС.
Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что «многие страны Запада желают поучаствовать в разделе Украины, но Польша занимает наиболее агрессивную позицию по данному вопросу» — ТАСС.