Политика

Военная операция РФ на Украине. День 249-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 249-й день

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Павел Лисицын/РИА Новости
В ДНР сообщили, что ВСУ 30 октября подвергли обстрелам из ствольной артиллерии калибра 155 мм Донецк, Горловку и Ясиноватую. Посол России в США Анатолий Антонов назвал возмутительной реакцию американских властей на террористическую атаку на порт Севастополя. В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
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08:11

Представительство ДНР сообщило, что ВСУ 30 октября подвергли обстрелам из ствольной артиллерии калибра 155 мм Донецк, Горловку и Ясиноватую. По его данным, в течение ночи по Горловке выпустили 13 снарядов, по четыре снаряда упало в Донецке и Ясиноватой — ТАСС.

08:09

Посол России в США Анатолий Антонов назвал возмутительной реакцию американских властей на террористическую атаку на порт Севастополя — ТАСС.

08:07

Подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский утверждает, что ВСУ якобы «не в состоянии обеспечить оборону огневых позиций, поэтому вынуждены максимально отводить реактивные системы залпового огня от линии соприкосновения» — ТАСС.

По его словам. ВСУ применяют противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Донбассе бессистемно, они якобы наводятся на случайные объекты. Он добавил, что французские самоходные артиллерийские установки Caesar, а также американские реактивные системы залпового огня HIMARS применяются ВСУ в Донбассе «не чаще и не успешнее, чем другие артиллерийские системы».

08:05

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонной беседе обсудил с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром ситуацию на Украине, а также сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом — ТАСС.

08:03

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях ночью была объявлена воздушная тревога — ТАСС.

08:01

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник рассказал, что «многие страны Запада желают поучаствовать в разделе Украины, но Польша занимает наиболее агрессивную позицию по данному вопросу» — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 249-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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