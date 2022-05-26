«Категоричны до идиотизма». Москва оценила условия Киева для переговоров

Условия для перемирия, которые выдвигает украинский президент Владимир Зеленский, невыполнимы в принципе, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Политик обратил внимание на требования Киева «сделать Донбасс и Крым снова украинскими», а также «вывести из Донбасса все войска». Кому-то такая «воинственная риторика может быть выгодна», например «польско-прусскому союзу», считает Медведев. Глава МИД РФ Сергей Лавров также указал, что Западу выгодно поддерживать неуступчивую позицию Украины в отношении переговоров с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский выдвигает России условия, которые «категоричны до идиотизма и невыполнимы в принципе», заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«[Президент Украины Владимир Зеленский] требует сделать Донбасс и Крым снова украинскими, будто ему неведома воля их жителей. Вывести из Донбасса все войска, оставив украинской армии полный простор для репрессий против людей», — заявил он.

По его словам, «ультиматумы звучат красиво только на бумаге», однако есть те, кому такая «заведомо обреченная, но воинственная риторика может быть выгодна», утверждает Медведев.

Политик напомнил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что его страна солидарна с Украиной и не примет «навязанных» Киеву условий мира. Как считает замглавы Совета безопасности РФ, в своих действиях Берлин преследует собственные цели.

«Польско-прусскому союзу <...> очень выгодно, если Украины как государства на карте не будет. Зато останутся плохо лежащие заводы, поля, шахты, стратегическое пространство и человеческий ресурс. Так уже, помнится, кто-то рассуждал в конце 1930-х прошлого века <...>. Чем дело кончилось — известно», — заявил Медведев.

По его мнению, Украине следует послушать бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который ранее призвал Киев пойти на уступки и «начать переговоры как можно быстрее».

Выгодная позиция

Глава МИД России Сергей Лавров также утверждает, что Западу выгодно поддерживать «не очень интеллектуально мотивированную», неуступчивую позицию Украины в отношении переговоров с Россией.

Лавров напомнил, что в недавнем интервью Зеленский заявил, что он готов к переговорам, но разговор может быть исключительно между ним и Владимиром Путиным. Переговоры, по мнению украинского президента, должны состояться без каких-либо посредников и только после того, как Украина восстановит под своим контролем территории по состоянию на 23 февраля.

«То, что это несерьезно, не надо никому объяснять и доказывать. Западу выгодно такую не очень интеллектуально мотивированную неуступчивость поддерживать. Это тоже факт», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что уже почти месяц вариант договора, составленный Москвой, находится «на украинской стороне без какого-либо движения». Он также сказал, что Россия с самого начала военной операции была готова к переговорам.

«Запад призвал нанести России поражение на поле боя, а для этого нужно войну продолжать», — указал Лавров. По его словам, для этого нужно «накачивать» Украину вооружениями, которые могут доставать до территории РФ.

«Именно таких вооружений публично требует Зеленский. Мы предостерегли Запад самым серьезным образом, что они уже, по сути дела, ведут прокси-войну с Российской Федерацией», — сказал министр и уточнил, что подобные действия приведут к неприемлемой эскалации. Он выразил надежду, что «здравые умы на Западе понимают это».

Пауза в переговорах

Ранее Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, заявил, что замораживание процесса было полностью инициативой Киева.

В середине мая в МИД РФ рассказали, что переговоры с Украиной не идут ни в каком виде, поскольку она «практически вышла из переговорного процесса». Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе 23 мая, призвал возобновить контакты, даже если Киеву придется пойти на уступки. По его мнению, переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, до того, как дойдет до «потрясений и напряженности, которые будет нелегко преодолеть».

Зеленский раскритиковал позицию Киссинджера. По его словам, бывший госсекретарь, предлагая «отдать кусок Украины России», словно находится не в 2022-м в Давосе, а в 1938-м в Мюнхене. Речь идет о подписании соглашения между Германией, Великобританией, Италией и Францией, согласно которому, Судетская область Чехословакии была присоединена к Германии.

В апреле Зеленский заявлял, что Украина готова обсуждать с Россией вопрос о статусе Крыма, но лишь после того, как будут прекращены военные действия, а российские войска будут выведены с территории страны. В середине мая президент Украины высказал более категоричную позицию и сказал, что Киев никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию Донбасса.