«Это не территориальные уступки». Москва ждет от Киева принятия ее требований

Трансляция видео с президентом РФ Владимиром Путиным на площади у Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе, 25 мая 2022 года

Москва ждет от Киева принятия ее требований и осознания реальной ситуации, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он утверждает, что Киеву нужно «признать ситуацию де-факто и просто трезво ее оценить». В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Запад против того, чтобы Украине был навязан мир на чужих условиях. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия ждет от Украины принятия ее требований и осознания реально сложившейся ситуации. Об этом в четверг, 26 мая, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости уступок со стороны Украины.

«Москва ждет от Киева принятия требований Москвы и осознания ситуации де-факто — реальной ситуации, которая существует», — заявил представитель Кремля.

По его словам, речь не идет о территориальных уступках со стороны Украины.

«Киеву нужно, еще раз повторяю, признать ситуацию де-факто и просто трезво оценить», — отметил Песков, отвечая на вопрос агентства ТАСС.

О чем говорил Киссинджер

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Киссинджер призвал западные страны повлиять на Киев для возобновления мирных переговоров с Москвой, «даже если Украине при этом придется пойти на уступки».

Кроме того, бывший госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что «Запад должен прекратить попытки нанести поражение России на Украине, поскольку это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности в Европе, неотъемлемой частью которой является РФ», напоминает РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ заявил, что слова Киссинджера напоминают о событиях, случившихся в канун Второй мировой войны:

«В Давосе из глубокого прошлого выныривает, например, господин Киссинджер и говорит, что якобы нужно отдать России кусок Украины. Чтобы якобы не было отчуждения России от Европы», — сказал он.

Запад против

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад против того, чтобы Украине был навязан мир на чужих условиях.

По его оценкам, мир сейчас «переживает поворотный момент». «Мы не предпримем действий, которые сделают НАТО стороной конфликта», — указал он, выступая в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

«Также мы постоянно должны давать понять Путину: не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем», — подчеркнул Шольц.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине в ответ на обращение глав ДНР и ЛНР с просьбой об оказании помощи республикам Донбасса.

Как подчеркивал российский лидер, в планы Москвы не входит оккупация территорий, целью является «демилитаризация и денацификация» Украины.

Спустя три месяца после начала спецоперации под контролем российских сил находятся часть Запорожской и Харьковской областей Украины, вся Херсонская область Украины, а также часть ДНР и практически вся территория ЛНР.