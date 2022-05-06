«Состояние стагнации». Как российско-украинские переговоры зашли в тупик

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, помощник президента России Владимир Мединский, председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий (слева направо), советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий (справа налево) во время российско-украинских переговоров, 28 февраля 2022 года

В МИД России заявили о стагнации в российско-украинских переговорах. По мнению ведомства, украинская сторона не заинтересована в поиске мирного урегулирования. В то же время в Киеве подтверждают готовность к переговорам и поиску разрешения конфликта. После начала военной операции России на Украине Москва и Киев провели пять раундов переговоров в Белоруссии и Турции. О том, как переговорный процесс зашел в тупик — в материале «Газеты.Ru».

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил о том, что «российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации».

По его словам, страны НАТО делают все, чтобы боевые действия продолжались, хотя публично призывают к завершению конфликта.

«Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов. Только Вашингтон направил военной продукции на $3,8 млрд, — отметил он. — Активно участвуют в поставках вооружений Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики. Это ведет к затягиванию боевых действий, новым разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения».

Российский дипломат также обвинил украинских политиков в нежелании вести переговоры с Москвой и отметил, что подобные действия доказывают важность достижения демилитаризации Украины.

Позиция Украины

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров ранее подтвердил, что переговоры между странами находятся на паузе.

«Контактные группы, которые были в Стамбуле, на связи. Они могут организовать очередной раунд переговоров в любой момент. Другое дело, что в основном по всем вопросам, о которых они были уполномочены договариваться, они уже договорились. Теперь остаются самые сложные и принципиальные решения — по гарантиям безопасности и территориальной целостности Украины. Договориться по ним могут только президенты», — отметил Никифоров.

По его словам, Киев по-прежнему заинтересован в переговорах с Москвой.

«Президент Украины при каждом случае повторяет, что он готов встречаться с президентом России и проводить переговоры», — напомнил пресс-секретарь. Он также подчеркнул, что заявления некоторых представителей украинских властей о том, что они ожидают «капитуляции» России, не отражает официальную позицию Киева.

Несколько раундов переговоров

Первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся 28 февраля. Он не принес результатов, а делегации разъехались для дальнейших консультаций с руководством. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинская сторона требовала вывести российские войска, в том числе из ЛНР, ДНР и Крыма.

Второй раунд переговоров прошел 3 марта в районе белорусско-польской границы. После встречи представители Украины заявили, что «не получили тех результатов, на которые рассчитывали».

Незадолго до этих переговоров пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил основные требования Москвы: признание независимости ЛНР и ДНР, признание Крыма российским, закрепление нейтралитета в Конституции Украины и отказ от вступления в «какой-либо блок», а также прекращение военных действий украинской стороной.

7 марта в Беловежской пуще состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. По их итогам глава делегации РФ Владимир Мединский признал, что «говорить о чем-то позитивном пока рано». Представитель украинской стороны Михаил Подоляк подтвердил, что были достигнуты «некоторые положительные результаты» относительно гуманитарных коридоров, однако результатов, существенно улучшающих ситуацию, нет.

10 марта в Анталии при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу встретились главы МИД России и МИД Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба. Они проговорили полтора часа, но так и не достигли ощутимых результатов. Кулеба заявил, что сторонам не удалось договориться о прекращении огня, а Лавров сказал, что не собирался об этом договариваться.

Далее переговоры продолжались в формате ежедневной видеоконференцсвязи. По словам Мединского, это было сделано для «экономии времени, сил и средств». Тогда же внутри переговорного процесса создали рабочие группы.

Встреча в Стамбуле

Самый результативный раунд переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. По его итогам Мединский сообщил, что Киев предоставил Москве подтверждение стремления Украины к безъядерному и нейтральному статусу.

«Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ», — отмечал глава российской делегации. По его словам, Украина также отказалась от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.

Член украинской делегации Давид Арахамия рассказал об обсуждении новой системы гарантий безопасности для Украины. Странами-гарантами, по утверждению украинской стороны, были готовы стать государства Совбеза ООН, США, Франция, Германия, Канада, Польша, Турция и Израиль.

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Минобороны России решило «в разы сократить военную активность на Черниговском и Киевском направлениях» для повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.

Тогда же Мединский заявил, что Россия получила «письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему: Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса».

Переговоры заходят в тупик

12 апреля Владимир Путин заявил, что Киев, отойдя от достигнутых в Турции договоренностей, завел переговорный процесс в тупик.

14 апреля Зеленский сказал, что события в Буче сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Позднее он выразил мнение, что шансы на успех переговоров с Россией снижаются «с каждым днем».

«Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», — сказал президент.

МИД РФ заявил, что передал Украине свой проект урегулирования конфликта, но не получил ответа. Зеленский в свою очередь сказал, что не получал предложений Москвы.

22 апреля главы делегаций России Владимир Мединский и Украины Давид Арахамия провели несколько длительных разговоров за сутки. Тогда же Сергей Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продвигаются медленно. По его словам, заявления Киева создают впечатление, что ему не нужны переговоры.

О желании выступать посредником в урегулировании заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и глава Евросовета Шарль Мишель, и некоторые другие мировые лидеры.

26 апреля Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем сказал, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, несмотря на военную операцию.

3 мая Зеленский выразил сомнения в успехе переговоров с Россией. По мнению президента Украины, прорыва в переговорном процессе можно ожидать только после специального обращения со стороны Путина. Тогда же посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что время для ведения переговоров между Киевом и Москвой прошло.