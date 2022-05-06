«Состояние стагнации». Как российско-украинские переговоры зашли в тупик

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил о том, что «российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации».
По его словам, страны НАТО делают все, чтобы боевые действия продолжались, хотя публично призывают к завершению конфликта.
«Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов. Только Вашингтон направил военной продукции на $3,8 млрд, — отметил он. — Активно участвуют в поставках вооружений Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики. Это ведет к затягиванию боевых действий, новым разрушениям гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения».
Российский дипломат также обвинил украинских политиков в нежелании вести переговоры с Москвой и отметил, что подобные действия доказывают важность достижения демилитаризации Украины.
Позиция Украины
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров ранее подтвердил, что переговоры между странами находятся на паузе.
«Контактные группы, которые были в Стамбуле, на связи. Они могут организовать очередной раунд переговоров в любой момент. Другое дело, что в основном по всем вопросам, о которых они были уполномочены договариваться, они уже договорились. Теперь остаются самые сложные и принципиальные решения — по гарантиям безопасности и территориальной целостности Украины. Договориться по ним могут только президенты», — отметил Никифоров.
По его словам, Киев по-прежнему заинтересован в переговорах с Москвой.
«Президент Украины при каждом случае повторяет, что он готов встречаться с президентом России и проводить переговоры», — напомнил пресс-секретарь. Он также подчеркнул, что заявления некоторых представителей украинских властей о том, что они ожидают «капитуляции» России, не отражает официальную позицию Киева.
Несколько раундов переговоров
Первый раунд переговоров между украинской и российской делегациями состоялся 28 февраля. Он не принес результатов, а делегации разъехались для дальнейших консультаций с руководством. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявлял, что украинская сторона требовала вывести российские войска, в том числе из ЛНР, ДНР и Крыма.
Второй раунд переговоров прошел 3 марта в районе белорусско-польской границы. После встречи представители Украины заявили, что «не получили тех результатов, на которые рассчитывали».
Незадолго до этих переговоров пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков озвучил основные требования Москвы: признание независимости ЛНР и ДНР, признание Крыма российским, закрепление нейтралитета в Конституции Украины и отказ от вступления в «какой-либо блок», а также прекращение военных действий украинской стороной.
7 марта в Беловежской пуще состоялся третий раунд российско-украинских переговоров. По их итогам глава делегации РФ Владимир Мединский признал, что «говорить о чем-то позитивном пока рано». Представитель украинской стороны Михаил Подоляк подтвердил, что были достигнуты «некоторые положительные результаты» относительно гуманитарных коридоров, однако результатов, существенно улучшающих ситуацию, нет.
10 марта в Анталии при посредничестве министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу встретились главы МИД России и МИД Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба. Они проговорили полтора часа, но так и не достигли ощутимых результатов. Кулеба заявил, что сторонам не удалось договориться о прекращении огня, а Лавров сказал, что не собирался об этом договариваться.
Далее переговоры продолжались в формате ежедневной видеоконференцсвязи. По словам Мединского, это было сделано для «экономии времени, сил и средств». Тогда же внутри переговорного процесса создали рабочие группы.
Встреча в Стамбуле
Самый результативный раунд переговоров состоялся 29 марта в Стамбуле. По его итогам Мединский сообщил, что Киев предоставил Москве подтверждение стремления Украины к безъядерному и нейтральному статусу.
«Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая РФ», — отмечал глава российской делегации. По его словам, Украина также отказалась от производства и размещения всех видов оружия массового поражения.
Член украинской делегации Давид Арахамия рассказал об обсуждении новой системы гарантий безопасности для Украины. Странами-гарантами, по утверждению украинской стороны, были готовы стать государства Совбеза ООН, США, Франция, Германия, Канада, Польша, Турция и Израиль.
Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что Минобороны России решило «в разы сократить военную активность на Черниговском и Киевском направлениях» для повышения взаимного доверия и создания условий для дальнейшего ведения переговоров.
Тогда же Мединский заявил, что Россия получила «письменные предложения украинской делегации, как я понимаю, согласованные с руководством Украины, которые сводятся к следующему: Украина провозглашается постоянно нейтральным государством под международно-правовыми гарантиями в целях реализации внеблокового безъядерного статуса».
Переговоры заходят в тупик
12 апреля Владимир Путин заявил, что Киев, отойдя от достигнутых в Турции договоренностей, завел переговорный процесс в тупик.
14 апреля Зеленский сказал, что события в Буче сужают возможность поиска мирного урегулирования российско-украинских противоречий. Позднее он выразил мнение, что шансы на успех переговоров с Россией снижаются «с каждым днем».
«Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», — сказал президент.
МИД РФ заявил, что передал Украине свой проект урегулирования конфликта, но не получил ответа. Зеленский в свою очередь сказал, что не получал предложений Москвы.
22 апреля главы делегаций России Владимир Мединский и Украины Давид Арахамия провели несколько длительных разговоров за сутки. Тогда же Сергей Лавров заявил, что российско-украинские переговоры продвигаются медленно. По его словам, заявления Киева создают впечатление, что ему не нужны переговоры.
О желании выступать посредником в урегулировании заявлял и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, и глава Евросовета Шарль Мишель, и некоторые другие мировые лидеры.
26 апреля Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем сказал, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной. По его словам, Москва рассчитывает на достижение договоренностей дипломатическим путем, несмотря на военную операцию.
3 мая Зеленский выразил сомнения в успехе переговоров с Россией. По мнению президента Украины, прорыва в переговорном процессе можно ожидать только после специального обращения со стороны Путина. Тогда же посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сказал, что время для ведения переговоров между Киевом и Москвой прошло.