«Хуже уже точно не будет»: зачем США добиваются технического дефолта России

Россия после 25 мая с высокой вероятностью не сможет обслуживать свой внешний долг из-за санкций США, поэтому ей будет объявлен технический дефолт. На экономике России, как отмечают эксперты, такая ситуация не скажется, зато создаст опасный прецедент на международной арене. Что технический дефолт значит для России и мира — в материале «Газеты.Ru».

США, вероятно, не станут продлевать срок действия генеральной лицензии, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания своего внешнего долга. С таким заявлением 18 мая выступила американский министр финансов Джанет Йеллен.

Она уточнила, что окончательное решение по этому вопросу Вашингтон пока не принял, но продолжение действия этой лицензии ей кажется маловероятным.

О том, что власти США готовы полностью лишить Россию возможности проводить выплаты по облигациям после 25 мая, ранее писало агентство Bloomberg со ссылкой на источники. При этом, как отмечают собеседники СМИ, некоторые чиновники американского казначейства отмечали, что, если и дальше предоставлять России возможность выплачивать госдолг, это приведет к «опустошению ее казны» и перенаправлению ресурсов, которые могли бы быть использованы на вооружение и военную спецоперацию на Украине. Но администрация США, как пишет портал, все же склонна ограничить возможность выплаты госдолга со стороны Москвы, выбрав вариант финансового давления.

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) 2 марта — после заморозки части валютных резервов ЦБ России — выпустило отдельную лицензию, которая позволяла Москве платить по своим валютным займам из замороженных резервов, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений банкам США. С тех пор российский Минфин провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах. Срок действия этой лицензии, которую Минфин США не планирует продлевать, истекает 25 мая.

Как объяснила Йеллен, применив санкции в отношении суверенного долга России, американская администрация за счет этой лицензии сделала исключение из режима рестрикций, чтобы обеспечить период упорядоченного перехода к новым правилам Вашингтона. Американская сторона приняла такое решение, чтобы инвесторы могли продать соответствующие российские государственные ценные бумаги. «И ожидание заключалось в том, что это было бы ограниченным по времени», — пояснила министр.

Что означает технический дефолт для России

Прекращение срока действия данной лицензии будет означать для России невозможность платить по своему госдолгу, то есть технический дефолт.

Но, как заявил министр финансов Антон Силуанов,

Россия не будет объявлять дефолт по внешнему госдолгу.

По его словам, если западная инфраструктура окажется закрытой, РФ сможет исполнить обязательства в рублях, потому что «у нас деньги есть». «У нас сегодня уровень долга где-то 14% от валового внутреннего продукта. Многие говорят: «Что так мало? Надо было бы побольше. В других странах 100%, 300 даже есть». И ничего, живут же», — сказал глава ведомства.

По данным Минфина, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России оставлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд. Всего у страны 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.

Все разговоры о техническом дефолте в текущей ситуации бессмысленны, считает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев. Он отметил, что проблемы признания банкротства имеют значение только с точки зрения международного инвестирования: если страна банкрот и не может платить по госдолгу, ее инвестиционная привлекательность равна нулю.

«Но на фоне санкций Россия и так уже не кажется инвестиционно-привлекательной для западных инвесторов, а что касается других, например, индийских или китайских инвесторов, — сегодня это не является проблемой», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Все идет к тому, что лицензия для России не будет продлена, но в нынешней ситуации разрыва отношений технический дефолт практически ничего не значит для нее, отмечает профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Олег Барабанов.

«Технический дефолт значит обрушение кредитных рейтингов, но на них и так никто уже не обращает внимание. Возможность этого дефолта не стоит драматизировать, он ни на что не влияет, просто западные кредиторы не получат своих денег. Хуже России от этого уже точно не будет», — сказал он «Газете.Ru».

Тот факт, что Россия не сильно пострадает от технического дефолта, признает и сама Джанет Йеллен. «Россия сейчас [в силу санкций Запада] не может осуществлять заимствования на глобальных финансовых рынках. У нее нет доступа к рынкам капитала. Если Россия не найдет законного пути осуществлять эти выплаты, и она технически окажется в состоянии дефолта по своему долгу, то не думаю, что это представляет значительное изменение в ситуации с Россией. Вы (РФ. — «Газета.Ru») уже отрезаны от глобальных рынков капитала, и это будет сохраняться», — сказала американский министр.

«Опаснейший прецедент»

США вряд ли излишне щепетильно выискивали в рамках международного права основания, чтобы запретить России выплачивать госдолг, да и России по этому факту обратиться некуда, отметил профессор НИУ ВШЭ Олег Барабанов.

С точки зрения международного права, технический дефолт — это бессодержательная категория, считает Владимир Васильев. Он также обратил внимание, что сама политика санкций неправомерна, и в связи с этим и та ситуация дефолта, которая возникает, тоже неправомерна.

«С точки зрения правовой нормы, нужно учитывать, что Запад присвоил себе порядка $300 млрд. Россия по этому поводу всегда может сказать, что, если с нее хотят взыскать какие-то суммы, эти страны могут обратиться к тому регулятору, который арестовал эти средства, и от него требовать эти выплаты», — сказал эксперт.

По его словам, данная ситуация создает очень опасный прецедент, связанный с тем, что на сегодняшний день у многих стран есть большие госдолги: сами США уже перешли отметку в $30 трлн.

«Сегодня все в долгах как в шелках, завтра в этой ситуации могут оказаться многие развитые страны, и тогда будет вставать вопрос, как они будут расплачиваться по долгам. В данном случае создается опаснейший прецедент.

И вот тут встает вопрос — это будет только по отношении к России как к стране-изгою либо такая постановка вопроса может бумерангом ударить и по развитым странам», — заявил Владимир Васильев.