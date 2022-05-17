«Шкурный интерес»: как Анкара встала на пути Швеции и Финляндии в НАТО

Турция не поддержала членство Финляндии и Швеции в НАТО, что стало общим вызовом для северных государств на пути в альянс. Анкара требует от Хельсинки и Стокгольма выдачи курдских террористов и сторонников проповедника Гюлена, обвиняемого в причастности к попытке госпереворота в Турции 2016 года. СМИ же указывают, что Анкара в целом пытается использовать ситуацию в свою пользу, в том числе для получения определенной выгоды от США.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки и Стокгольм столкнулись с общим вызовом в лице Турции из-за противостояния Анкары по вопросу вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Выступая перед парламентом, финский лидер отдельно отметил, что рассчитывает на урегулирования споров с турецкой стороной.

«Заявления со стороны Турции очень быстро менялись и ужесточались в последние дни, но я уверен, что мы разрешим ситуацию с помощью конструктивных переговоров <…> Швеция и Финляндия вместе делают исторические шаги. Членство Швеции и Финляндии в НАТО укрепит безопасность и укрепит ответственный, сильный и стабильный скандинавский регион», — указал Ниинистё.

Швеция и Финляндия решили присоединиться к альянсу на фоне российской военной спецоперации на Украине, несмотря на предупреждения Москвы об ответной реакции на расширение военной инфраструктуры альянса. Шведские власти соответствующие решение уже приняли, а в Хельсинки обещают завершить все необходимые обсуждения в ближайшее время.

В НАТО стремления двух государств поддерживают, ключевые государства альянса — США и Великобритания — даже пообещали им защиту на время переходного периода, который может занять около года. По сути, против присоединения Швеции и Финляндии прямо выступил только один член альянса — Турция.

Свою позицию в Анкаре пояснили достаточно резко, связав ее с защитой национальных интересов и выступив против превращения альянса в «сосредоточение террористов». Подобная риторика вызвана тем, что эти государства отказались выдавать Турции представителей Рабочей партии Курдистана (РПК), которую турецкая сторона считает террористической и преследует с 1984 года, и сторонников движения FETO — организация бывшего проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемая Анкарой в попытке госпереворота 2016 года и также признанная в Турции террористической.

Зачем Турция мешает интеграции Швеции и Финляндии

По информации Financial Times, в большей степени обвинения в укрывательстве террористов со стороны Турции касается Швеции, поскольку королевство не только обеспечило убежище для некоторых сторонников смены власти в Турции в 2016 году, но и приняло немало курдов — в парламенте страны даже есть ряд депутатов с курдским происхождением.

С вопросом противодействия курдским радикалам в Анкаре также увязывают и санкции против Турции по поставкам продукции оборонной промышленности, которые поддержали северные государства в ответ на турецкую операцию «Источник мира» в Сирии в октябре 2019 года. Боевые действия были направлены против сирийский курдов из YPG («Отряды народной самообороны»), которых Анкара связывает с представителями РПК.

Однако, по информации Al Jazeera, акцент официальных представителей Турции, в том числе президенте Реджепа Тайипа Эрдогана на курдском вопросе сделан лишь для получения поддержки националистически настроенного электората внутри страны.

А на самом деле, по мнению обозревателей издания, Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО для получения личной выгоды — экономической поддержки от Запада в целом и новых истребителей F-16 конкретно от США.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают цели Анкары в данной ситуации. Так, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский считает, что в подходах Эрдогана преобладает множественный вектор.

«В случае с Финляндией и Швецией свою роль безусловно играют требования по Рабочей партии Курдистана (РПК).

Однако Анкара также преследует ряд других целей — она пытается подчеркнуть свою относительную самостоятельность в рамках НАТО, а также свое стремление проводить независимую внешнюю политику.

Кроме того, не исключено, что Турция хочет ускорить процесс по американским истребителям F-35, поставки которых были сорваны США в ответ на закупку российских С-400 турецкой стороной», — указал эксперт.

Вопрос, касательно курдов, представляет особый интерес для Турции, продолжил Надеин-Раевский, для Эрдогана важно получить реальные шаги по экстрадиции курдских лиц, но также его интересует и организация FETO, а именно — ее учебные заведения в Швеции и Финляндии.

«Так называемые турецкие лицеи расположены во многих странах мира — это огромная и доходная империя, стоимость которой составляла около $80 млрд до начала гонений. Поэтому тут есть большой шкурный интерес. Также турки требуют выдачи учителей данных лицеев, поскольку большинство из них являются активными сторонниками Гюлена», — отметил эксперт.

С этим отчасти согласен и эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов. По его словам, в настоящий момент Анкара в большей степени заинтересована именно в решении курдского вопроса, чем в каких-то иных преференциях.

«Именно с деятельностью РПК и YPG («Отряды народной самообороны» сирийских курдов) в Швеции и Финляндии увязывается нежелание Анкары идти им навстречу. Что касается того, могут ли США пойти на какие-то уступки для Турции, в том числе в ситуации с истребителями F-16, то это сложный вопрос. Неизвестно насколько готовы к этому сами американцы. Однако учитывая, что Турция достаточно жестко ставит вопрос по членству Финляндии и Швеции в НАТО, отход от этой позиции может негативно отразиться на турецком руководстве», — добавил Семенов.

Готова ли Анкара заблокировать путь Стокгольма и Хельсинки

Формально у Турции действительно есть возможность помешать вступлению двух северных государств в НАТО. По уставу организации, для приема новых членов необходимо единое решение всех стран-альянса. Сам процесс предусматривает семь этапов, в том числе ратификацию протокола о новых членах во всех странах блока, и может занять около года.

К тому же, непонятно, насколько Анкара действительно готова воспользоваться своим правом вето.

Как пишет CNN, в американском экспертном сообществе уже не исключают, что препятствование вступлению Швеции и Финляндии может обернуться исключением самой Турции из альянса.

Правда, официальный Вашингтон и другие представители альянса пока не выдвигали подобных предположений.

С точки зрения Кирилла Семенова из РСМД, Анкара не сформулировала каких-либо четких требований для Швеции и Финляндии, что создает большое поле для маневра в отношении уступок для всех сторон.

«Вероятно, в любом случае у Анкары будет возможность сказать, что она удовлетворена теми или иными действиями Хельсинки и Стокгольма. Собственно, и у этих государств есть возможность сохранить лицо и пойти на какие-то уступки Турции. К примеру, не выдавать террористов Анкаре, а закрыть какой-либо фонд, связанный с РПК. То есть окно возможностей для обеих сторон есть, чтобы найти какой-то компромисс», — отметил эксперт.

В то же время Надеин-Раевский из ИМЭМО РАН уверен, что вряд ли ситуация дойдет до полноценной блокировки членства северных государств со стороны Турции. По его мнению, США не допустят подобного развития событий.

«На каком-то этапе блокировка от Турции действительно возможна. Сейчас сопротивление есть, напрямую свои возражения выразила не только Турция, но еще и Хорватия. Однако очевидно, что США будут с этим работать, чтобы ликвидировать любые возражения по треку членства Швеции и Финляндии в альянсе», — резюмировал эксперт.