«Удалось сохранить в очень тяжелых условиях»: к чему за 20 лет пришла ОДКБ

В Москве прошел саммит лидеров стран ОДКБ, который был посвящен сразу двум юбилеям, — 30-й годовщине подписания Договора о коллективной безопасности и 20 лет созданию на его базе организации. Эксперты говорят, что организация в 2022 году наглядно продемонстрировала свою эффективность во время январских событий в Казахстане. При этом иногда противоречия членов ОДКБ достигают масштаба, плохо совместимого со статусом союзников. «Газета.Ru» — о том, чего достигла ОДКБ за 20 лет и что ее ждет в будущем.

Договор о коллективной безопасности был подписан в Ташкенте в 1992 году, а ровно через 10 лет на ее базе появилась военно-политическая Организация. За это время многое поменялось, — начиная от состава участников (тот же Узбекистан дважды выходил из Договора и сейчас не входит в ОДКБ), так и на международной арене в целом.

Новую реальность обсудили 16 мая в Кремле на юбилейном саммите с участием шести лидеров государств, — России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Армении.

Премьер-министр последней Никол Пашинян в 2022 году председательствует в высшем органе организации — Совете коллективной безопасности, и приехал в Москву, несмотря на протесты оппозиции в его стране.

По итогам московского саммита руководители стран приняли специальное заявление, в котором присутствуют весьма компромиссные формулировки.

После открытой части заседания, где много критиковались действия НАТО, главной неожиданностью стала готовность ОДКБ налаживать практическое взаимодействие с этим альянсом ради «снижения напряженности» в Евразии.

Силы ОДКБ Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) — 18 тыс. человек, Коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) — 5 тыс. человек, Миротворческие силы (МС) — 3,6 тыс. военнослужащих

Кроме того, союзники сошлись в осуждении любых попыток «фальсификации исторических событий, связанных с нашим общим вкладом в противодействие нацистской агрессии» и готовности противодействовать «любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, расизма и ксенофобии».

Украина же в итоговом документе не упоминается ни разу.

Однако упор на события в стране, которая «полностью легла под Запад», сделал в своем выступлении президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он призвал к единству на фоне военных действий и санкций, — по его мнению, сейчас ОДКБ не так сплочена, как во время январских событий в Казахстане.

«Уверен, что, если бы мы сразу выступили единым фронтом, не было бы этих адских, как говорят, санкций», — сказал Лукашенко. Он добавил, что Россия не должна бороться с попыткой расширения НАТО в одиночку.

В качестве ориентиров у Лукашенко выступают как Евросоюз, так и Китай. Правда, оба примера связаны с дисциплиной, — президенту Белоруссии нравятся монолитное голосование в европейском объединении и опыт Пекина в информационной борьбе в интернете.

Пашинян, в свою очередь, напомнил об обидах Армении на позицию некоторых стран ОДКБ в его конфликте с Азербайджаном.

В частности, Армения попросила помощи у Организации (последний раз — в 2021 году во время обострения в Сюникской области), но реакции на это не последовало. Более того, Ереван просил не продавать оружие Азербайджану, но и эту просьбу союзники игнорировали. Вместе с тем Пашинян поблагодарил Россию за помощь в прекращении боевых действий в Карабахе.

Владимир Путин же говорил об «искусственно создаваемой проблеме расширения НАТО (в контексте заявок на вступление Финляндии и Швеции) весьма умеренно. Он считает, что это решение — в интересах внешней политики США, но не видит проблем и угроз России от такого расширения, за исключением появления там военной инфраструктуры. Но на это Москва пообещала дать свой ответ.

Кроме того, Путин предложил предоставить СНГ статус наблюдателя в ОДКБ, несмотря на то, что все ее члены и так состоят и Содружестве. Получается, что теоретически речь идет о вовлеченности в механизмы ОДКБ противника Армении Азербайджана, выбравшей прозападный курс Молдавии, дважды выходившего из Договора Узбекистана, и даже Украины, которую СНГ по-прежнему считает своим членом.

Впрочем, в ОДКБ и без того есть страны, между которыми периодически вспыхивают конфликты, — Киргизия и Таджикистан по-настоящему воевали в 2021 году, обострения случались и в этом году. Но это не мешает развитию, — в рамках ОДКБ скоро запланированы ряд учений: например, в Таджикистане пройдут учения «Рубеж-2022», а в Киргизии — «Нерушимое братство — 2022».

Возможно ли единство?

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись, что ОДКБ прошла за 20 лет не самый простой путь развития. Но именно быстрая реакция на события в Казахстане дала Организации новый импульс.

Там в январе 2022 года массовые акции протеста переросли в погромы, после чего президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ. После этого она и приняла решение впервые в истории использовать миротворческие силы для охраны стратегически важных предприятий. Это высвободило ресурсы местных силовиков для восстановления контроля над городами. Стоит отметить, что миссия МС ОДКБ завершилась так же внезапно, как и началась.

Руководитель отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии «Газете.Ru» считает, что при создании ОДКБ были «несколько завышенные ожидания».

«Далеко не все из них оправдалось. Но Организацию удалось сохранить в очень тяжелых условиях. Наверное, главным вызовом последнего времени стала Вторая карабахская война, которая могла привести к выходу Армении из ОДКБ.

Но этого не произошло, несмотря на критику ОДКБ в Армении, ведь некоторые ее члены оказались в той войне на стороне Азербайджана. Хотя Россия фактически и спасла в итоге армянскую армию. А до этого, в 2018 году, были не совсем адекватные действия и самого армянского руководства, когда генсека ОДКБ Юрия Хачатурова арестовали по обвинению в свержении конституционного строя», — напоминает эксперт.

Основная задача при создании ОДКБ состояла в том, чтобы создать оборонную организацию, которая позволяла бы координировать усилия в сфере безопасности в контексте дезинтеграции СССР, рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Станислав Притчин.

«Рисков было достаточно много — Афганистан, другие конфликты на постсоветском пространстве. И процесс создания ОДКБ был весьма долгим: ведь после подписания договора в 1992 году потребовалось еще время на создание организации с постоянно действующими войсками быстрого реагирования.

Основное достижение за 20-летнюю историю — конечно, когда в январе 2022 года в очень сжатые сроки в Казахстане была отработана переброска миротворческого контингента. Это послужило основным фактором стабилизации внутреннего кризиса и показало, что ОДКБ готова реагировать на внутренние и внешние вызовы», — говорит он.

Руководитель отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев согласен с тем, что ОДКБ показала свою востребованность во время событий в Казахстане. Впрочем, неоднозначное отношение некоторых стран ОДКБ, и, в частности, Нур-Султана, к российской военной операции на Украине снова делает актуальным вопрос, насколько реально единение, к которому призывает Лукашенко.

Так, эксперт считает, что Казахстан ответил на поддержку в январе «недостаточной взаимностью», обращая внимания на слова помощника Токаева Тимура Сулейменова о том, что Нур-Султан не будет помогать России обходить санкции.

«Самое интересное, что никто Казахстан о таком заявлении не просил. И он единственный из стран Центральной Азии так четко выступил. Плюс сообщения о сборке турецких беспилотных летальных аппаратов на территории Казахстана в нынешних условиях вызывает недоумение. А Турция, как минимум, косвенно участвовала в событиях января, и в Алма-Ате почему-то не громили турецкие магазины. ОДКБ вызывает очень неоднозначное впечатление в свете последних событий. Если после январских событий можно было говорить об ее усилении, то сейчас я в этом очень сомневаюсь. Потому что фактически Казахстан ведет себя не как союзник, и даже не как стратегический партнер. С такими союзниками и врагов не нужно», — говорит Евсеев.

Военный эксперт считает, что если события в Казахстане повторятся, то России будет трудно принимать решение «спасать его еще раз».

Притчин согласен с тем, что в ОДКБ далеко не всегда удается найти консенсус по некоторым вопросам и событиям.

«С одной стороны, это защищает Организацию от доминирования одной силы. По разным вопросам есть разные мнения, но это показывает, что организация все-таки действует на принципах общего интереса. Армения, например, хотела большей поддержки в конфликте в Нагорном Карабахе, что для других неприемлемо из-за хороших отношений с Азербайджаном. Но посмотрите, что происходит, например, в НАТО, где есть несогласные, например, с принятием Финляндии и Швеции. Я не вижу в этом большой трагедии, это и есть нормальный процесс согласования в рамках одной организации», — сказал он.

Накануне министр обороны Белоруссии Виктор Хренин выразил уверенность, что ОДКБ в будущем будет расширяться до нескольких десятков стран.

«ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие, и я думаю, что через несколько лет это будет уже не шесть стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств», — заявил он, впрочем, не упомянув ни одного возможного кандидата.

Притчин из Института мировой экономики и международных отношений РАН говорит, что пока очень сложно предметно говорить о возможном расширении ОДКБ, так как оборонная сфера — особо чувствительная для стран.

По мнению эксперта Евсеева, при определенных условиях вернуться в ОДКБ в статусе наблюдателя может Узбекистан, отношения с которым России эксперту напоминают союзнические больше, чем с Казахстаном. Другим претендентом на получение статуса страны-наблюдателя в ОДКБ Евсеев считает традиционно нейтральную Туркмению.