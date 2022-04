«Давать Украине гарантии Пекин сейчас не готов»: что Лавров обсуждал в Китае и Индии

Хорошо, но мало

Глава российской дипломатии Сергей Лавров посетил по очереди Китай и Индию, где обсуждались жизнь и партнерство в новую эпоху международных отношений. Нередко именно так эксперты характеризуют период, который начался в мировой политике после старта российской спецоперации на Украине.

И есть признаки, что две самые населенные страны мира готовы к продолжению к тесной кооперации с Россией.

Так, индийская газета Economic Times утверждает, что РФ и Индия, по-видимому, закончили работу над созданием аналога SWIFT для упрощения расчетов между странами. Его разработкой занимались, по данным источников издания, российский банк ВЭБ.РФ и Резервный банк Индии.

Предполагается, что запуск механизма, который будет обеспечивать передачу информации о торговле в рублях и рупиях, может быть запущен уже на следующей неделе.

Лавров же провел в Индии переговоры не только со своим коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, но и с премьером-министром Нарендрой Моди. Российский министр отметил, что Москва ценит «объективную позицию» Индии по ситуации с Украиной. В частности, Нью-Дели отказался вводить санкции и осуждать спецоперацию на украинской территории.

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в комментарии «Газете.Ru» выразил мнение, что пока говорить о резком сближении в отношениях Москвы и Нью-Дели все еще рано.

«Хочется надеяться, что происходит реальное изменение подхода к Индии. Но в любом случае нужны более конкретные решения. Аналог SWIFT — это, конечно, хорошо, но это не какой-то концептуальный прорыв.

Таким прорывом будет полный переход на торговлю рупией и рублем с одной стороны, и снижение импортных пошлин на индийские товары в Россию с другой. Когда это официально будет решено, а не на уровне переговоров, тогда можно будет говорить о кардинальных изменениях», — сказал он.

Лавров посещает Индию довольно регулярно, — до этого визиты проходили в апреле и декабре 2021 года, последний раз компанию в поездке ему составил президент России Владимир Путин. Тогда же состоялась первая встреча министров иностранных дел и обороны двух стран в формате 2+2.

Профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев ранее говорил «Газете.Ru», что сложно найти еще две крупные державы, у которых было бы так мало противоречий, как у России с Индией. Однако тогда он рассказывал о недоверии элит друг к другу, которое не давало нужного импульса.

При этом товарооборот двух стран растет, но все равно в 2021 году составил всего лишь около $12 млрд, что едва ли соответствует статусу стратегических партнеров. Индия закупает у России удобрения, нефть и растительное масло, вооружения (например, комплексы С-400). В свою очередь, Индия может предложить свою продукцию в фармации и сельском хозяйстве.

Что там в Китае

Перед Индией Лавров побывал с двухдневном визитом в восточной китайской провинции Аньхой, где в районе Туньси города Хуаньшань прошли его переговоры с коллегами в двухстороннем формате.

В разговоре с главным китайском дипломатом Ван И Лавров рассказывал ему о ходе военной операции и переговорах с Украиной. Пекин в целом занял позицию дружественного нейтралитета в отношении России на фоне военного конфликта. Китай подчеркивает, что всегда уважает суверенитет и территориальную целостность всех стран, включая Украину, и нынешнее развитие событий там, — «то, что он не хотел бы видеть».

Но при этом КНР признает озабоченности России рациональными и выступает против односторонних санкций против нее.

Ван И подчеркнул, что отношения двух стран выдержали новые испытания. Страны договорились укреплять стратегическое партнерство, выступая и дальше «с единых позиций».

Именно Китай — крупнейший торговый партнер России и единственная надежда на получение ряда высокотехнологичных товаров, продукции военного и двойного назначения, товаров для использования в авиации и космической индустрии и т.п. Кроме того, именно Нью-Дели и Пекин могут закупать в больших количествах газ и нефть в случае, если европейские страны откажутся от российских энергоресурсов.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в комментарии «Газете.Ru» выразил уверенность, что переговоры Лаврова и Ван И включали «значительную непубличную часть» по разным аспектам сотрудничества.

«Публично же подтвердили высокий уровень отношений и готовность развивать их, несмотря на санкции. Но ясно, что не для этого собирались. Идет согласование взаимодействия между предприятиями, отраслями экономики, расчетов, нужно обновлять большое количество межправительственных документов. И обсуждали состояние нынешней экономической войны», — говорит эксперт.

При этом Китай в целом не демонстрирует большого интереса к участию в урегулировании конфликта на Украине и тем более в предоставлении ей гарантий безопасности, которых Киев ждет от Пекина как от постоянного члена Совета Безопасности ООН. Кашин объясняет это тем, что Москва и Киев сами пока еще далеки от компромисса.

«Даже США пока ничего не говорят о вопросе гарантий Украине. Просто потому что, в нынешнем виде это, по сути, эквивалент 5 статьи Устава НАТО. То есть, требуется вступление в войну в случае чего, на что никто идти не хочет. Следовательно, вопрос, каким будет конкретное содержание гарантий, а это предмет российско-украинских переговоров. И если там стороны подойдут к какой-то иной конфигурации гарантий, то, может быть, вопрос и возникнет с Китаем. Но они не будут подписываться под неясной вещью», — объяснил эксперт НИУ ВШЭ.

Всему могут помешать санкции

Есть вероятность, что США вполне могут продолжать оказывать давление на Индию с целью заставить ее занять более жесткую позицию в отношении России из-за Украины. Однако в ИМЭМО РАН и МГИМО считают маловероятным сценарий, при котором Вашингтон сможет добиться от индийцев желаемого как из-за важности для них РФ, так и из-за ограниченности предложений.

А вот давление на Китай со стороны западных государств будет оказываться не меньше, а то и больше, чем на Индию. Например, 1 апреля прошел саммит Евросоюз-КНР, где глава Евросовета Шарль Мишель предупредил, что будет «следить за любыми» попытками Пекина помочь России в обходе санкций.

Согласно дипломатическим источникам South China Morning Post, в Пекине встревожены тем, что его компании могут попасть под вторичные санкции.

И некоторые представители китайского бизнеса традиционно неформально соблюдают американские и европейские санкции против РФ.

Например, Bank of China ограничил финансирование сделок с товарами из России на основе собственной оценки рисков. С учетом этого контекста вызывают настороженность сообщения газеты The Financial Times о том, за активную деятельность в России под санкции могут попасть Huawei и Xiaomi.

Заместитель директора ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов ранее в разговоре с «Газетой.Ru» допускал, что в такой ситуации возможно и то, что ряд других китайский компаний и банков также введут ограничения по сделкам с Россией.