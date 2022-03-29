«К черту Болсонару»: бразильским поп-звездам запретили критиковать власть

Суд в Бразилии обязал организаторов фестиваля Lollapalooza запретить политические демонстрации артистов во время выступлений. По данным издания The Guardian, истцом выступила партия бразильского президента Жаира Болсонару, которому изрядно досталось от музыкантов, не стеснявшихся осыпать политика самыми нелестными выражениями прямо со сцены. «Газета.Ru» разбиралась, в каких еще странах есть прямое наказание за критику и оскорбление главы государства.

«К черту Болсонару! *** его! Нас достала его аура!» — прокричала со сцены бразильского фестиваля Lollapalooza британская певица Marina.

Скорее всего, именно ее слова послужили спусковым крючком для подачи иска адвокатами президента Бразилии Жаира Болсонару. В октябре в стране пройдут президентские выборы; в то же время Болсонару испытывает определенные проблемы с поддержкой внутри страны из-за ряда коррупционных скандалов и слабого подхода к борьбе с COVID-19.

В постановлении суда говорится, что любая «показная и импровизированная» предвыборная агитация со стороны музыкантов, выступающих на Lollapalooza, должна быть запрещена. В противном случае провинившиеся заплатят штраф в размере 50 тыс. реалов (около $10,5 тыс.).

Многие общественные деятели назвали решение суда актом цензуры.

В последние годы политики все чаще обращаются в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство. Один из ярких примеров — Австралия, где регулярно проходят слушания по вопросу распространения порочащей информации. Так, министр обороны страны Питер Даттон судится с активистом за права беженцев из-за неосторожной ремарки второго — Шейн Баззи назвал политика «апологетом изнасилований» в социальных сетях после высказываний Даттона о женщинах, которые мигрировали в страну под предлогом абортов. Среди прочего, министр обороны требует запретить обидчику публиковаться.

Примечательно, что во многих странах политики защищены от оскорблений на законодательном уровне. Причем в некоторых случаях неосторожно брошенная фраза или сознательная нападка может грозить реальным уголовным сроком.

На страже монархии

В странах с монархической или полумонархической формой правления законодательство защищает королевских особ в том числе от оскорблений и клеветы. Так называемое Lèse-majesté — оскорбление короны — представляет собой устоявшуюся правовую норму в уголовном праве таких стран как Испания, Бельгия и Таиланд.

В южноазиатском королевстве наказание за оскорбление монарха одно из самых суровых — вплоть до 15 лет тюрьмы.

С тех пор как в 2014 году тайские военные пришли к власти в результате государственного переворота, закон об оскорблении королевской семьи применяется все чаще — особенно в отношении оппозиции. Критики таких мер считают, что правительство таким образом борется со свободой слова. В ООН придерживаются схожего мнения и призывают Таиланд внести поправки в статью 112 Уголовного кодекса Таиланда, которая гласит, что любой, кто «клевещет, оскорбляет или угрожает королю, королеве, наследнику или регенту», будет наказан тюремным заключением на срок от трех до 15 лет.

В Королевстве Нидерланды клеветники монархов также могут столкнуться с ограничением свободы.

Так, в 2016 году суд приговорил мужчину к 30 дням тюрьмы за оскорбление короля в Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). 44-летний голландец назвал короля Виллема-Александра убийцей, вором и насильником. Полный срок мужчина, к слову, не отбыл. Его отпустили через две недели.

Закон Нидерландов об оскорблении королевских особ датируется 1881 годом и предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до пяти лет или штрафа в размере €20 тыс. По данным СМИ, всего за период с 2000 по 2012 год власти возбудили 18 уголовных дел, половина из которых завершилась обвинительными приговорами.

Схожим образом действует законодательство Бахрейна. Законом о печати от 2002 года предусматривает до пяти лет лишения свободы за публикацию комментариев, критикующих ислам или короля.

Оскорбление монарха и королевской семьи остается уголовным преступлением в Испании в соответствии с местным Уголовным кодексом. В соответствии со статьей 409 (3), клевета или диффамация (распространение порочащей информации), направленная «против короля, королевы, любого из их предков или потомков, супругов, регента или члена регентства, принца или принцессы Астурийской», является уголовным преступлением и наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до двух лет.

Помимо этого, неправомерное использование изображения королевской семьи, которое может нанести ущерб престижу Короны, может привести к штрафу или двум годам лишения свободы.

В этой связи показателен кейс рэпера Пабло Аселя, чей арест спровоцировал акции протеста и беспорядки в стране. В 2015 году музыканта приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако через три года ему вынесли новый приговор.

Суд постановил, что в социальных сетях рэппера были допущены высказывания, прославляющие терроризм и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов.

В Великобритании до недавнего времени действовал Закон о государственной измене от 1848 года. Документ, в частности, запрещал выступать за отмену монархии. В 2001 году газета Guardian инициировала судебный иск против закона на том основании, что он препятствовал свободе выражения мнений, гарантированной Законом о правах человека 1998 года. Технически закон еще действует, однако в 2009 году стало известно, что Министерство юстиции декриминализовало клевету и оскорбления в адрес монархов.

Аналогичные законы сохраняют юридическую силу в Кувейте, Брунее и Дании.

Стоп-слово

В странах с республиканской формой правления оскорбления в адрес политиков и глав государств могут обернуться не менее тяжкими последствиями. До не давнего времени клевета в адрес французского президента могла обернуться тюрьмой для обидчика. С 2013 года наказание смягчили, однако штраф за содеянное немалый — около € 45 тыс.

Не менее серьезно к клевете и оскорблениям в адрес политиков относятся в Германии. Словесная нападка в адрес президента страны карается тюремным сроком до пяти лет тюрьмы.

Греческие власти могут не только арестовать человека за клевету в адрес президента, но и изъять их публичного доступа публикации, порочащие честь и достоинство государственного лидера. Аналогичная ситуация в Португалии, где оскорбительные публикации в адрес президента могут обернуться тремя годами лишения свободы.

Оскорбление белорусского президента — дело не менее рискованное. В соответствии со статьей 368 местного УК, публичное оскорбление президента «наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок».

И все же такие случаи — далеко не редкость в восточноевропейской республике. В прошлом сентябре белорусский суд приговорил жителя Брестской области к полутора годам колонии за публичное оскорбление Александра Лукашенко. Он разместил в мессенджере Telegram импровизированную ориентировку на разыскиваемое лицо с изображением Лукашенко. Перед этапированием в колонию мужчина раскаялся, заявили тогда в пресс-службе прокуратуры Брестской области.