«Вернуть войска на позиции по состоянию на 23 февраля». Каких гарантий ожидает Киев

Военнослужащие РФ у колонны бронетехники ВС РФ в Армянске, Крым, 24 февраля 2022 года

Киев готов подписать гарантии безопасности только после отвода войск РФ. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что стороны на российско-украинских переговорах продолжат консультации по вопросу подготовки соглашения. По его оценкам, установление режима прекращения огня и деэскалация произойдут не скоро. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины возможно только после возвращения российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины Сергей Кислица, передает ТАСС.

На российско-украинских переговорах продолжатся консультации по вопросу подготовки соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности, указал Кислица. По его словам, речь идет о «механизме введения режима прекращения огня, отводе войск и других вооруженных формирований, безопасном функционировании на постоянной основе гуманитарных коридоров, а также обмене погибшими, освобождении военнопленных и мирных граждан».

«Подписание соглашения о гарантиях безопасности будет возможно лишь после возвращения всех российских вооруженных формирований на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года», — отметил постпред Украины.

По его оценкам, установление режима прекращения огня и деэскалация на Украине произойдут не скоро.

«Переговоры в Стамбуле показывают, что Россия может быть готова к движению вперед, однако еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации», — констатировал Кислица.

В Стамбуле 29 марта прошли переговоры представителей РФ и Украины. Глава российской делегации помощник президента России Владимир Мединский после окончания встречи сторон рассказал, что Москва получила от Киева письменные предложения по договору между сторонами.

Он добавил, что Россия после рассмотрения этих инициатив выдвинет встречные предложения. Кроме того, Москва делает «два шага навстречу» Киеву и предлагает провести встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского раньше запланированного — одновременно с парафированием мирного договора на уровне министерств иностранных дел, указал Мединский. По его словам, российские военные сократят активность на киевском и черниговском направлениях.

Что предлагает Украина

Как считает Киев, в новом соглашении гарантами безопасности Украины следует сделать Великобританию, Китай, США, Турцию, Францию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Некоторые из этих стран уже выразили предварительное согласие.

Гарантии безопасности, на которых настаивает Украина, будут похожи на 5-ю статью НАТО: если на Украину нападут, страна сможет запросить от стран-подписантов военную помощь и закрытие неба.

При гарантиях Украина зафиксирует свой нынешний статус внеблокового и безъядерного государства, откажется от размещения на своей территории военных баз и вступления в военно-политические союзы. В то же время от вступления в ЕС страна отказываться не будет.

Планируется также, что мирный договор будет вынесен на Всеукраинский референдум, который возможен лишь по окончании боевых действий и выводу войск.

Вопрос о Крыме, как ожидается, станет отдельным пунктом договора: Россия и Украина должны будут достигнуть договоренности о статусе полуострова в течение 15 лет — за это время стороны не будут пытаться решить конфликт военным путем.

Вопрос о Донбассе — отдельный пункт, который Путин и Зеленский будут обсуждать лично.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за кровавые преступления против мирных жителей Донбасса».