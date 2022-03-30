На Украине назвали условие для подписания договора с Россией

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины возможно только после возвращения войск РФ на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, стороны на российско-украинских переговорах продолжат консультации по вопросу подготовки соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Дипломат пояснил, что речь идет о введении режима прекращения огня, отводе войск и других вооруженных формирований, безопасном функционировании гуманитарных коридоров, а также обмене погибшими, освобождении военнопленных и мирных граждан.

При этом Кислица предположил, что установление режима прекращения огня и деэскалация на Украине произойдут не скоро. «Переговоры в Стамбуле показывают, что Россия может быть готова к движению вперед, однако еще предстоит долгий путь к устойчивому режиму прекращения огня и всеобъемлющей деэскалации», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ведет переговоры с Великобританией, Германией, США, Турцией и Францией по гарантиям безопасности.

Он напомнил о пятой статье Вашингтонского договора, в котором прописано, что если кто-то нападет на одну из стран — членов НАТО, то все остальные члены обязаны ее защищать.

По словам Кулебы, Киев рассчитывает на что-то подобное: если какая-то страна извне нападет на Украину, то те государства, которые обеспечивают ее гарантии безопасности, в течение суток предоставят стране необходимое оружие, а также примут резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить агрессию и введут санкции.