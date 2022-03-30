Спецоперация России на Украине. 35-й день

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Москва считает частью информационной войны США утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности российского руководства за продовольственный кризис на Украине и по всему миру, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что влияние ситуации вокруг Украины «ощущается по всему миру». «Из-за российской агрессии у нас проблемы с поставками продовольствия, поскольку на кону стоит экспорт сельскохозяйственной продукции», — сказал глава Госдепартамента, подчеркнув, что «особенно это касается пшена».