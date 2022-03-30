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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
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Политика

Спецоперация России на Украине. 35-й день

Онлайн-трансляция 35-го дня военной спецоперации на Украине

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»
Идет 35-й день военной спецоперации РФ на Украине. В Киеве заявили, что готовы подписать гарантии безопасности лишь после отвода российских войск. Великобритания сообщила о готовности сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит от Киева соответствующее обращение. Тем временем постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что санкции Запада против России ведут к кризису исторического масштаба. «Газета.Ru» рассказывает о главных событиях.
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10:03

10:00

⚡️Мэрия Киева после заявления России о сокращении военной активности на киевском направлении сообщила, что обстрелов украинской столицы за сутки не было.

9:57

Более 630 человек были за минувшие сутки эвакуированы из Мариуполя в пункт приема беженцев в селе Безыменное в ДНР, рассказали в Штабе территориальной обороны республики.

9:49

В ФРГ заявили, что страна не будет нарушать контракты и платить за газ в рублях.

Германия активировала режим раннего предупреждения ЧС «на случай прекращения поставок» газа из России.

9:39

Сергей Лавров проинформировал главу МИД Китая Вана И о ходе спецоперации на Украине и динамике переговорного процесса с Киевом. В МИД РФ сообщили, что Лавров и Ван И отметили контрпродуктивный характер санкций против РФ.

9:33

Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что британский премьер-министр Борис Джонсон заявил кабинету министров, что хочет поставить Украине «более смертоносные» вооружения.

9:31

9:25

СК России возбудил уголовные дела по обстрелам территорий ДНР и ЛНР 28-29 марта, в результате которых погибли в общей сложности 10 человек.

9:17

9:08

Минобороны России показало кадры работы расчетов многофункциональных беспилотников «Орлан-10», выполняющих боевые задачи в ходе военной операции. Они выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину в интересах войск для дальнейшей координации и согласования действий различных видов военной техники на определенных участках местности.

9:00

В ДНР заявили, что два человека погибли в Горловке в результате обстрела со стороны ВСУ.

8:54

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить список экспортируемых за рубли товаров, там, где это выгодно России. В частности, это распространяется на зерно, удобрения, нефть, металлы, лес.

8:51

8:46

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения беспилотного летательного аппарата «UJ-22 Airborne» ВСУ расчетом ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

8:40

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обратиться по видеосвязи к депутатам парламента Австралии 31 марта.

8:32

Аэропорты в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте будут закрыты до 7 апреля.

8:30

В Сербии выразили готовность стать посредником в диалоге России и Украины.

8:27

В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили ракету комплекса «Точка-У» по Луганску.

8:23

Москва считает частью информационной войны США утверждения первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман об ответственности российского руководства за продовольственный кризис на Украине и по всему миру, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что влияние ситуации вокруг Украины «ощущается по всему миру». «Из-за российской агрессии у нас проблемы с поставками продовольствия, поскольку на кону стоит экспорт сельскохозяйственной продукции», — сказал глава Госдепартамента, подчеркнув, что «особенно это касается пшена».

8:15

8:10

Великобритания готова сыграть роль в предоставлении Украине гарантий безопасности, если получит от Киева соответствующее обращение, заявила постпред страны при ООН Барбара Вудворд.

8:09

⚡️Подписание соглашения о гарантиях безопасности для Украины возможно только после возвращения российских войск на позиции по состоянию на 23 февраля 2022 года, заявил на заседании Совбеза ООН постпред Украины Сергей Кислица.

8:07

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что веденные Западом против России односторонние санкции ведут к глобальному экономическому кризису исторического масштаба.

8:05

Здравствуйте, уважаемые читатели. «Газета.Ru» продолжает в онлайн-режиме публиковать последние новости о происходящем на Украине и в России.

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