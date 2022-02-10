От имени всех стран. ЕС ответил на индивидуальные вопросы Москвы

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель направил в российское постпредство ответ на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова. Послание, несмотря на просьбы Москвы получить реакцию от каждой европейской столицы, оказалось коллективным. Брюссель попросил не выкладывать документ в открытом доступе, но ранее выдержки из черновика ответного письма публиковали Bloomberg и Politico.

Евросоюз представил коллективный ответ на письмо главы российского МИД Сергея Лаврова европейским государствам по евробезопасности.

«Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов принял директора Европейской внешнеполитической службы по вопросам безопасности и оборонной политики Йоннике Балфоорт, которая по поручению высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля передала его послание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова от имени министров иностранных дел 27 стран — членов ЕС», — сообщили ТАСС в постпредстве России при ЕС.

МИД РФ направил послание главам внешнеполитических ведомств некоторых европейских стран, США и Канады 28 января. Российская сторона выражала обеспокоенность ростом военно-политической напряженности в непосредственной близости от ее западных границ.

В документе отмечалось, что США, НАТО и ЕС призывают к «деэскалации», в то время как Москва и так привержена дипломатическому пути. Лавров попросил уточнить, как в Европе понимают обязательства не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств и как эти обязательства выполняются на практике.

Письмо министра иностранных дел было выложено в открытом доступе на сайте внешнеполитического ведомства. В Москве просили всех адресатов ответить индивидуально, «поскольку упомянутые обязательства принимались каждым из государств, а не от имени или в составе какого-либо блока».

Просьба, по всей вероятности, была проигнорирована: ответное послание составлено от имени всех стран Евросоюза, а его содержание не разглашается. «Йоннике Балфоорт пояснила, что в ЕС не предполагают предавать содержание этого ответа гласности», — указали в представительстве.

Что ответил Евросоюз

Накануне о том, что ЕС подготовит коллективный ответ, сообщил Bloomberg. По информации агентства, позиция Брюсселя была скоординирована с НАТО.

В письме содержатся призывы к Москве деэскалировать конфликт и «обратить вспять наращивание военной мощи на Украине и вокруг нее, а также в Белоруссии», уточнила Politico.

«Мы по-прежнему серьезно обеспокоены текущей ситуацией и твердо верим, что напряженность и разногласия должны решаться путем диалога и дипломатии», — цитирует черновик послания газета.

«Вместе с нашими партнерами по НАТО мы в Европейском союзе готовы продолжить диалог с Россией о способах укрепления всеобщей безопасности», — резюмируют авторы письма.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель также заявил, что в послании содержатся призывы отвести войска из Белоруссии, от границ Украины и из Крыма.

«Я ответил от имени стран ЕС на письмо, которое они получили от министра Лаврова. Напряженность и разногласия должны преодолеваться через диалог и дипломатию. Мы призываем Россию к деэскалации и отводу своих сил от Украины и с ее территории, а также из Белоруссии», — написал он в Twitter.

«Разговор немого с глухим»

В четверг, 10 февраля, Лавров провел в Москве переговоры с главой МИД Великобритании Лиз Трасс. Российские министр охарактеризовал встречу как «разговор немого с глухим» и подчеркнул, что британские коллеги полностью игнорируют подробнейшие разъяснения российской стороны по вопросу Украины.

«Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву», — сказал дипломат. Он в очередной раз заявил, что Россия не планирует агрессии против Украины, и указал на то, что информацию о якобы готовящемся нападении уже опровергали и в Вашингтоне, и в Киеве.

Трасс, в свою очередь, выразила надежду, что переговоры с Россией по евробезопасности продолжатся. «У НАТО есть положительные предложения, которые мы хотели бы обсудить с Россией», — сказала она, добавив, что прогресс на переговорах возможен только после отвода войск от границ Украины.