«Ответим взаимностью». О чем поговорили Лавров и Трасс

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры в Москве с главой британского МИД Лиз Трасс. Глава МИД РФ заявил, что отношения Москвы и Лондона достигли самой низкой отметки за многие годы. Лавров выразил надежду, что страны смогут восстановить двустороннее сотрудничество, а Лиз Трасс ожидает, что переговоры поспособствуют укреплению европейской безопасности.

Москва ответит взаимностью, если Лондон нацелен улучшить отношение к России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах с британской коллегой Лиз Трасс.

«Канцелярия [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона объявила, что вы и ваш коллега, министр обороны [Бен Уоллес], поедете в Россию с целью улучшать отношения, — цитирует ТАСС главу МИД России. — Если это, действительно, задача наших британских коллег, то мы, разумеется, ответим взаимностью, потому что нас не могут удовлетворить отношения, которые находятся, наверное, на самой низкой отметке за последние многие годы».

Глава российской дипломатии, открывая переговоры с британской коллегой, обратил внимание на беспрецедентность нынешней встречи.

«Буквально завтра встречаются, тоже в Москве, главы министерств обороны наших стран», — заметил он.

Лавров подчеркнул, что нормализовать отношения между странами можно только через равноправный диалог. По его мнению, «идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы, нравоучения — это путь в никуда». «К сожалению, многие наши западные коллеги сейчас увлеклись именно такой формой своей публичной деятельности»,— указал российский министр.

В свою очередь, Лиз Трасс заявила, что рада присутствовать на переговорах в День дипломатического работника (профессиональный праздник, который отмечается в России 10 февраля). В ответ Лавров попросил переводчиков не переводить на русский выступление главы британского МИД. «Тут все все понимают»,— сказал министр.

Глава британской дипломатии выразила надежду на то, что ее встреча с Лавровым позволит добиться прогресса в вопросе укрепления европейской безопасности.

«Как постоянный член СБ ООН я здесь, чтобы настоятельно призвать Россию идти путем [дипломатии], — заявила она. — Россия может укрепить статус члена «пятерки» СБ ООН за счет отказа от риторики холодной войны и задействования вместо этого содержательного диалога с НАТО по укреплению европейской безопасности».

По словам Трасс, диалог России и НАТО «должен уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, под которыми Россия подписалась в 1994 году в [Будапештском] меморандуме». «Если эти принципы будут уважать, я уверена, что в сегодняшних переговорах мы сможем добиться прогресса, чтобы укрепить безопасность для всех», — указала она.

По словам главы британского МИД, Лондон не будет игнорировать наращивание численности военных РФ на границе с Украиной. «В фундаментальном смысле, война на Украине имела бы катастрофические последствия и для народов России и Украины, и для европейской безопасности. В НАТО дали четко понять, что любое вторжение на Украину будет иметь огромные последствия и принесет серьезные издержки», — отметила она.

Сотрудничество и гарантии безопасности

Лавров выразил надежду, что Москва и Лондон смогут наладить механизмы двустороннего сотрудничества, подчеркнув, что «общение любых двух субъектов международной жизни должно иметь добавленную стоимость для обеих сторон», чтобы появились позитивные результаты.

«Надеюсь, что мы сможем наладить нормальное взаимодействие... Сможем восстановить механизм двустороннего сотрудничества, многочисленные межведомственные связи, которые были прерваны достаточно давно и не по нашей инициативе», — указал глава МИД РФ.

Лавров заявил, что готов обсудить вопросы, касающиеся реализации предложений Москвы по гарантиям безопасности.

«Разумеется, наши страны как постоянные члены Совета Безопасности ООН, союзники во Второй мировой войне, по итогам которой сложилась современная архитектура безопасности, несут особую ответственность за пресечение негативных тенденций в международных отношениях, выход на взаимоуважительный диалог, на поиск таких решений, которые будут обеспечивать интересы всех без исключения государств», — приводит ТАСС слова министра.

Подарок ко Дню дипломата

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя визит Лиз Трасс в Москву, назвала его «подарком англосаксонской дипломатии российской дипломатии».

«Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня непосредственно на рабочем месте - переговоры с британскими партнерами», - сказала Захарова телеканалу «Россия-24».

Она ранее сообщала, что на переговорах в Москве главы дипведомств обсудят европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности. В посольстве Британии в Москве отмечали, что Трасс намерена поднять тему Украины.