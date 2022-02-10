«Англосаксы что-то готовят». Лавров посоветовал российским дипломатам покинуть Украину

Россия допускает возможность частичной эвакуации дипломатов с Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он рассказал, что переговоры с главой МИД Британии Лиз Трасс по ситуации вокруг Украины не принесли существенных результатов. По мнению министра, встреча напоминала разговор немого с глухим.

Москва, возможно, посоветует неосновному персоналу своих диппредставительств на Украине временно уехать из страны, сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он указал, что это связано с аналогичными действиями Вашингтона и Лондона.

«Мы уже, кстати, задумались сами: может быть, именно англосаксы что-нибудь готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой», — цитирует ТАСС главу МИД.

Он добавил, что не знает, какие задумки у англосаксонских коллег.

По словам Лаврова, переговоры с Лиз Трасс о ситуации на Украине не привели к существенным изменениям. Министр заявил, что итоги встречи его разочаровали, а сами переговоры он охарактеризовал как «разговор немого с глухим».

«Я, честно говоря, разочарован тем, что разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения упали на неподготовленную почву, примерно так же, как говорят, что Россия ждет, когда замерзнет земля и станет как камень, чтобы танки спокойно прошли на украинскую территорию. Вот мне кажется, такая же почва сегодня была у наших британских коллег, на которую ложились и от которой отскакивали многочисленные факты, которые мы приводили», — сказал он.

Министр указал, что президента Украины Владимира Зеленского используют на Западе «как инструмент, чтобы выводить Россию из состояния равновесия» и его собственное мнение никак не учитывается.

«Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам [он] нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия и никого не интересует, что он там думает, и какие негативные последствия от всей этой истерики несет Украина», - сказал Лавров.

Глава МИД России ранее отмечал, что Запад, заявляя об эвакуации дипломатов из Киева, нагнетает истерику вокруг Украины. «Запад, конечно, нагнетает истерику — эвакуация параллельно с накачиванием оружием, параллельно с подзуживанием постоянным украинской элиты, хотя сама украинская элита, по-моему, уже немножко перепугалась от того, что Запад чересчур стал запугивать», — указывал Лавров.

Какие страны заявили об эвакуации дипломатов?

Всего пять стран — США, Великобритания, Германия, Канада и Австралия — высказали намерение эвакуировать часть своих дипломатов и членов их семей с Украины, рассказывал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Позднее к ним присоединилась Япония, которая призвала своих граждан срочно покинуть территорию Украины и пообещала давать указания по работе посольства страны на Украине по ситуации.

В МИД Австрии сообщали, что рассматривают возможность вывоза персонала посольства в Киеве, но указали, что примут такое решение только в случае необходимости и в зависимости от развития ситуации.

22 января МИД Великобритании рекомендовал подданным Соединенного Королевства воздержаться от поездок на Украину и уведомлять консульские службы о пребывании на территории страны.

23 января Госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину, а также разрешил сделать это добровольно некоторым работникам диппредставительства. Госдеп заявлял, что указанные решения приняты «из-за сохраняющейся опасности риска военных действий со стороны России».

В украинском дипведомстве называли эвакуацию персонала американского посольства преждевременной. По мнению украинских властей, для этого нет реальных оснований.

Владимир Зеленский ранее заявил, что решение западных стран об эвакуации является ошибочным. Он подчеркнул, что сотрудники посольств — «это капитаны дипломатии», которые «последними покидают корабль».