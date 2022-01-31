«Необъяснимо и неоправданно»: генсек НАТО обвинил Россию в наращивании сил у границ Украины

В ситуации с Украиной у России есть два пути: конфронтация и диалог, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. На второй пункт согласны и страны альянса. Но в то же время он подчеркнул, что Россия «наращивает военную силу» в приграничной с Украиной зоне, что якобы указывает «на риск вторжения России или другой формы агрессии».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что альянс дал Москве понять, что готов к диалогу. Об этом председатель военно-политического блока заявил в интервью The Washington Post.

«Военное наращивание со стороны России необъяснимо и неоправданно. Именно России следует его объяснить, [приступить к] деэскалации и начать серьезный политический диалог с НАТО и ее союзниками», – считает он.

В НАТО считают, что «наращивание военной силы» России на границе с Украиной является «самым масштабным со времен Второй мировой войны», на что союз «не может не реагировать». По его словам, Москва перебрасывает в регион «артиллерию, бронетехнику, боеприпасы, топливо».

Кроме того, утверждает Столтенберг, военный контингент России дислоцируется в Белоруссии. Запланированные в республике военные учения «могут быть использованы в качестве прикрытия [подготовки] военного вторжения на Украину», полагает генсек НАТО.

«Мы должны быть готовы. Существует риск вторжения РФ на Украину или другой формы агрессии. В то же время нет определенности», – констатировал он, отвечая на вопрос о том, «вторжение России на Украину» неизбежно или нет.

По словам генсека, у Москвы есть только два выхода – либо диалог либо конфронтация.

На вопрос о том, чем закончится ситуация вокруг Украины, Столтенберг не смог дать однозначного ответа, так как есть «большая неопределенность». Но он предупредил, что страны военно-политического блока будут поддерживать Украину, «если Россия применит военную силу против соседней страны».

При этом у украинских Вооруженных сил (ВСУ), как полагает Столтенберг, больше военных возможностей, чем раньше, во многом благодаря разного рода поддержке членов альянса: «Сейчас это большая армия. Лучше подготовленная, лучше управляемая [по сравнению с 2014 годом]».

26 января глава МИД России Сергей Лавров в ответ на заявление Столтенберга о том, что НАТО направляет свои войска в Восточную Европу из-за «наращивания Россией военной мощи на границе с Украиной», сказал, что «уже давно никак не рассматривает его заявления». «По-моему, он уже потерял связь с реальностью», – заявил Лавров.

Москва неоднократно обращала внимание, что военные располагаются на территории России и не несут военной угрозы соседним странам, так как Россия не собирается ни на кого нападать.

Ответ НАТО России по гарантиям безопасности

В декабре прошлого года российские дипломаты представили проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашение об обеспечении безопасности России и членов НАТО. Основной тезис состоял в том, что НАТО соглашается не продвигаться на Восток, отказавшись от принятия в свои ряды Украины, а также отказывается от ведения военной деятельности вблизи России.

Генсек НАТО подчеркнул, что Москва «прекрасно осознавала», когда передавала свои соглашения партнерам, что не получит желаемое по некоторым пунктам «ультиматума».

После получения ответа военно-политического блока и США на инициативу Москвы Лавров констатировал, что в документе нет позитивной реакции на главный вопрос российской стороны о нерасширении альянса.

Министр считает, что западные страны намеренно «замалчивают» принцип о запрете укрепления одних стран за счет безопасности других.

При этом сам ответ Запада так и не был обнародован. По словам Столтенберга, конфиденциальность является «обязательным условием для дипломатического успеха». Поэтому, чтобы продолжить диалог, документ не был опубликован.