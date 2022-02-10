«Это требует усилий». Путин призвал дипломатов добиться гарантий безопасности от НАТО

Президент Владимир Путин призвал российских дипломатов и дальше добиваться получения гарантий безопасности от США и других стран-участниц Североатлантического альянса. Обстановка в мире становится все более турбулентной, поэтому работа сотрудников МИД РФ по построению многополярного миропорядка крайне важна, подчеркнул глава государства.

Президент Владимир Путин заявил о необходимости добиваться от стран Запада исчерпывающих гарантий безопасности для России. «Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны», — говорится в обращении главы государства к сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника.

Работа по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка» сейчас как никогда актуальна. «Конечно, в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка», — подчеркнул президент.

«Уверен, что коллектив Министерства иностранных дел будет и впредь трудиться с полной отдачей, делать все возможное для укрепления позиций России на мировой арене», — добавил он.

«Подарок англосаксонской дипломатии»

В День дипработника в Москву прилетела министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. В четверг, 10 февраля, проходят переговоры Трасс с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала визит британского министра «подарком англосаксонской дипломатии российской дипломатии» к празднику. «Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня непосредственно на рабочем месте — переговоры с британскими партнерами», — отметила Захарова.

Ожидается, что главы МИД России и Великобритании обсудят европейскую безопасность и выработку юридически закрепленных долгосрочных гарантий безопасности. В британском посольстве ранее подчеркивали также, что Трасс намерена обсудить ситуацию вокруг Украины.

В Москве рассчитывают на «конструктивный разговор», несмотря на многочисленные проблемы в двусторонних отношениях.

«Исходим из полезности содержательного диалога, тем более что речь идет о партнерах по СБ ООН и Группе двадцати», — заявили в российском МИД в преддверии визита Трасс.

В декабре прошлого года российский МИД опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности. В документах содержатся пункты о нерасширении НАТО в восточном направлении, возвращении альянса к тем позициям, которые он занимал в 1997 году, и введении ограничений на размещение ядерных наступательных вооружений.

Спустя месяц, 26 января, США и НАТО передали письменные ответы, большинство предложений Москвы было отвергнуто. Тем не менее, стороны высказали желание продолжить диалог по ряду второстепенных вопросов: в частности, Вашингтон готов обсудить с Москвой возможность инспекции объектов ПРО в Польше и Румынии в обмен на осмотр российских объектов.

День дипломата учредили в 2002 году по указу Владимира Путина. Праздник отмечается 10 февраля.

В 1549 году в этот день Иваном Грозным было создано специальное внешнеполитическое ведомство - Посольский приказ, позже преобразованный в Коллегию иностранных дел.