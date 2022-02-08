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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Путин оценил предложенные Россией гарантии безопасности в Европе

Путин заявил, что предложения России по гарантиям безопасности в Европе исполнимы

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Thibault Camus/AP/Reuters

Президент России Владимир Путин высказался на пресс-конференции по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном о гарантиях безопасности в Европе, предложенных Россией США и НАТО. Об этом сообщает https://ria.ru/.

Российский лидер заявил, что в документе нет невыполнимых для Вашингтона и Брюсселя условий.

«И в наших предложениях, которые мы направили в НАТО и Вашингтон, нет ни одного пункта, который мы считаем неисполнимым. Ни одного», — подчеркнул Путин.

Макрон в свою очередь заявил, что диалог России и Запада необходимо продолжить, «чтобы найти решение и в краткосрочной, и долгосрочной перспективе».

В ходе пресс-конференции Путин также выступил категорически против расширения НАТО на Восток за счет вступления в альянс новых стран. Глава государства отметил, что Москву продолжают успокаивать, говоря о том, что Североатлантический альянс выполняет исключительно оборонительную функцию. Однако действия НАТО во многих странах, показали, что это не так, добавил он.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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