Путин высказался о расширении НАТО на Восток

Президент России Владимир Путин выступил категорически против расширения НАТО на Восток за счет вступления в альянс новых стран. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы категорически против расширения НАТО за счет новых членов на Востоке, потому что это: а) представляет для нас общую угрозу — дальнейшее распространение НАТО к нашим границам, не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить, что Россия агрессивна — по меньшей мере не соответствует здравой логике», — заявил российский лидер по итогам переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Москву продолжают успокаивать, говоря о том, что Североатлантический союз выполняет исключительно оборонительную функцию, отметил Путин. Однако действия НАТО во многих странах, показали, что это не так, добавил он.

«Имею в виду Ирак, Ливию, Афганистан, ну и, собственно говоря, соответствующая военная крупномасштабная операция в отношении Белграда без санкций Совета безопасности ООН», — отметил глава государства.

На той же пресс-конференции Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж минских соглашений. По его словам, со стороны Киева отсутствуют подвижки по таким принципиальных вопросам, как конституционная реформа, выборы в Донбассе, амнистия участников боевых действий в регионе, правовые аспекты его особого статуса.