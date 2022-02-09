«Этих слов мы не услышали». Кремль оценил переговоры Зеленского и Макрона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что во время визита французского президента Эммануэля Макрона на Украину Москва увидела «позитивные сигналы». Однако при этом Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский после своих переговоров так и не сказали о том, чего давно ждет Россия, — готовности Киева быстро выполнить соглашения по Донбассу.

Как отметил Песков в качестве положительной стороны встречи, Зеленский и Макрон признали, что конфликт на востоке Украины может быть решен только на базе минских соглашений по Донбассу.

«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Зеленского и Макрона], были позитивные сигналы о том, что решение [ситуации] на Украине может быть исключительно на базе реализации минских соглашений. Это верно, это плюс», — указал Песков.

В то же время пресс-секретарь добавил, что Киев давно должен был выполнить свою часть обязательств по этим соглашениям. Украина игнорирует этот факт, в очередной раз украинское правительство не затронуло данную сторону вопроса и не сообщило, что готово наконец-то взяться за реализацию договоренностей на практике.

«Мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали», — подчеркнул Песков.

Он уточнил, что президент России Владимир Путин еще не обсуждал с Макроном итоги его поездки на Украину. По словам Пескова, российские и французские президенты условились, что после встречи Макрона с Зеленским созвонятся и «сверят часы», то есть, свои позиции и взгляды.

Зеленский и Макрон встретились 8 февраля в Киеве. После переговоров Французский лидер заявил, что Зеленский готов выполнять минские соглашения.

«Я услышал сегодня от вас [Зеленского], что вы также готовы выполнять эти соглашения. Мне кажется, что на сегодня это единственный путь, который позволит идти к устойчивому миру», — сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи.

При этом в начале февраля Зеленский говорил, что ему не нравятся все пункты минских соглашений. «Я не удовлетворен всеми пунктами. Мы по-разному относимся к порядку выполнения тех или иных пунктов», — сказал тогда Зеленский.

div data-widget="Player" data-id="1892721">

Чтобы сообщить об ошибке, выделите текст и нажмите