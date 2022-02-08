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FT: встреча Путина и Макрона «продвинула» деэскалацию ситуации на Украине

FT: Путин и Макрон обсудили вывод российских войск из Белоруссии после совместных учений

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POOL/Reuters

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона «продвинули» деэскалацию ситуации на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на французские источники.

По данным издания, лидеры двух стран достигли соглашения не предпринимать новых стратегических оборонных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск.

«Соглашение также может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений, в которых принимает участие контингент в примерно 30 тысяч человек», — сказали французские чиновники.

Отмечается, что при выполнении этих пунктов в дальнейшем могут состояться переговоры по «структурированному диалогу по коллективной безопасности».

При этом ни Путин, ни Макрон не говорили об обсуждении таких обещаний в ходе пресс-конференции после состоявшейся встречи.

Переговоры между президентами России и Франции прошли 7 февраля в Москве.

Ранее сообщалось, что Путин не согласился со словами Макрона о незаконности присоединения Крыма.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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