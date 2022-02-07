В США объяснили, почему Россия не вторгается на Украину

Телеканал CNN сообщил, что некоторые официальные лица в России выражают обеспокоенность из-за сложности и дороговизны «вторжения» на Украину.

Как отметил американский канал со ссылкой на четыре источника, знакомых с разведданными, некоторые в РФ полагают, что цена возможной кампании на Украине может оказаться значительно более высокой, чем оценивалось ранее. Также сообщается, что у российских военных и представителей спецслужб возникло недовольство публикацией информации о «планах Москвы» западными СМИ и чиновниками.

По информации телеканала, некоторые военные в России не до конца понимают «плана игры» в рамках предстоящего «нападения». При этом журналисты отмечают активную подготовку российских сил на границе с Украиной, утверждая, что примерно 70% необходимого персонала и вооружений уже размещены.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США и страны НАТО установили «воздушный мост» с Украиной в результате отправки Киеву оружия и боеприпасов для препятствия «российскому вторжению». В основном Вашингтон предоставил Киеву боеприпасы различных калибров, гранаты различной мощности, крупнокалиберные патроны, сотни тысяч противотанковых боеприпасов и дополнительные пули калибра 7,62 к стрелковому оружию времен СССР, которое широко применяется в украинских вооруженных силах. Американские поставки продолжаются.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.