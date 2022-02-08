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Зеленский ответил на угрозы Лукашенко отключить Украину от света и поставок бензина

Зеленский пригрозил Лукашенко ответными мерами в случае отключении Украины от света и топлива

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Николай Петров/БелТА/РИА «Новости», коллаж

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал угрозы президента Белоруссии Лукашенко отключить Украину от света и поставок бензина в случае войны Киева с Москвой. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Один товарищ, человек, из Беларуси заявил, что если будет эскалация, то они прекратят поставки электроэнергии. Я попросил предоставить статистику товарообмена. $6 млрд. Из них Украина экспортирует $1,5 млрд, Беларусь — $4,5 млрд», — сказал Зеленский.

По его словам, если Белоруссия примет обещанные меры, то люди пострадают, а страны пойдут в каменный век. Президент Украины пообещал принять ответные меры.

Ранее Лукашенко в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву пригрозил лишить Украину электричества в случае войны с Россией.

Если Киев вступит в военное противостояние с Москвой и начнет проводить боевые действия в Донбассе, то Минск прекратит поставки электричества и горюче-смазочных материалов (ГСМ) Украине, пригрозил Лукашенко.

Глава Белоруссии также усомнился в том, что украинские власти самостоятельно принимают решения, и напомнил о заверениях президента Украины Владимира Зеленского в том, что вблизи российской границы нет большого скопления украинских военных.

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