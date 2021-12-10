Песков назвал инцидент с «Донбассом» провокацией и предрек последствия

В Кремле назвали провокацией очередной инцидент с участием украинского военного корабля, произошедший накануне в Керченском проливе. Попытка штурма пролива вопреки предупреждениям российских пограничников совпала по времени с переговорами президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского, что, по мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов обьясняет мотивацию украинских властей в этом эпизоде.

Инцидент, связанный с кораблем ВМС Украины «Донбасс», и подобные акции могут обернуться последствиями и являются провокациями, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Произошедшее лишний раз показывает потенциальный вред и потенциальную опасность, которые могут проистекать от таких провокационных действий», — отметил официальный представитель Кремля.

В посольстве США на Украине напротив не считают инцидент с «Донбассом» провокацией. Дипломаты заявили, что корабль имел «полное право» на прохождение в этих водах. В диппредставительстве также подчеркнули, что вводимые Россией ограничения на плавание в этой акватории представляют собой «очередной акт агрессии против Украины».

Антироссийский курс Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский активизировал антироссийскую риторику еще летом. Сначала политик публично заявил, что Россия «пожалеет» о событиях 2014 года в Крыму. Затем обвинил Москву в «нежелании завершать войну». Уже в начале ноября он ввел в действие новый пакет санкционных мер в отношении России. Примечательно, что все это время говорилось о возможной встрече Зеленского с Путиным, но Киев фактически отказался от этой опции, когда Зеленский... Читать дальше

Однако, по мнению опрошенных «Газетой.Ru» экспертов, за акцией украинских властей может скрываться нечто большее, чем желание обозначить свое присутствие в якобы украинских водах.

Мотивация Киева

Инцидент в Черном море скорее представляет собой имитацию и попытку сохранить лицо со стороны Зеленского, нежели полномасштабную провокацию, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По словам эксперта, настоящая провокация обернулась бы для двух сторон жертвами.

«Корабль подошел, развернулся и ушел. Очевидно, именно такую задачу перед командиром корабля и поставили», — отметил Безпалько.

«Зеленский демонстрирует, что он — независимый и мощный политик, которому, с одной стороны, звонит Байден — президент самой мощной страны, — а с другой, несмотря на то, что судьбу его страны решили за спиной президенты России и США, он может взять и направить боевой корабль в сторону России с явно провокационными целями», — объяснил он.

В экспертном сообществе также рассматривается версия, что непродолжительный поход украинского корабля был запланирован с целью проверить реакцию Москвы по итогам переговоров российского и американского президентов об украинском вопросе.

Политолог Андрей Суздальцев считает, что акция у Керченского пролива была продуманным ходом, чтобы «прозондировать реакцию не только российскую, но и американскую» после переговоров Байдена и Путина.

«Итоги беседы Путина и Байдена в Киеве знают только по отзывам. Они не знают точную ситуацию после переговоров и хотели проверить реакцию американцев и русских. Это был вызов», — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» Суздальцев.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер напротив считает, что без предварительного согласия Вашингтона, украинские власти не стали бы предпринимать подобных действий.

«На самом деле это была проверка со стороны Вашингтона, как Москва будет реагировать на развитие событий после переговоров Путина и Байдена. Еще позавчера Россию не пригласили на Дейтонское совещание — и это тоже была проверка», — объяснил Брутер.

Самая безопасная провокация

Из всех возможных видов «провокаций», украинское командование выбрало именно акцию в море. И это при том, что украинский флот является далеко не самым модернизированным в мире. Да и сам «виновник» инцидента — корабль управления ВМС Украины «Донбасс» — был спущен на воду в далеком 1960 году.

Несмотря на желание украинских властей модернизировать флот, это, по словам Зеленского, случится лишь к 2035 году.

Эксперты пришли к выводу, что акция в море была выбрана в качестве самой безопасной, поскольку действия на суше неминуемо привели бы к ожесточенной эскалации боевых действий.

«На Суше ВСУ вплотную подошли к позициям ЛНР и ДНР и заняли серую зону. Если двинутся вперед, то можно спровоцировать большую войну, в которой Украине никто не поможет, и в рамках которой Россия нанесет удар и полностью ликвидирует украинские силы. Поэтому самым очевидным остается морской путь», — высказал свое мнение Богдан Безпалько.

Политолог Суздальцев также считает, что «прозондировать» реакцию Москвы на суше для Украины было бы крайне опасно, поскольку такие действия могли бы привести к войне.

«Как прозондировать на суше? Только если перейти границу с Россией, но это — война. Донбасс они и так обстреливают. Крым — тоже война. А в море есть пространство для маневра. Корабль видно на радаре. Это дает дополнительное время на размышления», — подчеркнул Суздальцев.

Владимир Брутер согласился и также отметил, что морской способ провокации «только на посмотреть».

«Россия могла либо пропустить, либо отреагировать жестче.

Но отреагировали так, как отреагировали: констатировали, выразили сожаления», — заключил Брутер.

Курс на параллели

Во время инцидента многие вспомнили о событиях 25 ноября 2018 года, когда три украинских боевых корабля вошли в Керченский пролив. Тогда два катера и буксир были обстреляны и задержаны российскими силами, а занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко ввел в стране режим военного положения.

Примечательно, что за несколько дней до инцидента Порошенко также активно использовал антироссийскую риторику, чтобы привлечь внимание западных стран. В середине ноября 2018 года политик потребовал от США и ЕС расширить санкции против Москвы. В то же время начали появляться слухи о его планах разместить американский флот в Азовском и Черном морях.

Однако эксперты выделяют несколько различий между вчерашним инцидентом и событиями трехлетней давности.

По словам Богдана Безпалько, внешнее сходство между двумя инцидентами есть, но мотивации у двух политиков — разные.

«В реальности Порошенко хотел спровоцировать Россию на определенные действия чтобы, объявить военное положение, отменить выборы и остаться у власти, — объяснил эксперт. — У Зеленского каденция еще не закончилась. Поэтому он захотел продемонстрировать решимость и готовность отстаивать украинские интересы, пока Байден и Путин обсуждали судьбу Киева за его спиной. Но попытки Зеленского выглядят карикатурно».

Андрей Суздальцев также отметил, что в 2018 году ситуация была гораздо опаснее, поскольку украинские катера были вооружены.

«Там был жесткий настрой и реальная провокация. Здесь этого не было. Инцидент связан с политическими решениями, которые принимались внутри политического треугольника Вашингтон — Киев — Москва», — заключил Суздальцев.