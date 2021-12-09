СМИ: США могут давить на Украину, чтобы та дала часть автономии Донбассу

США могут надавить на Украину и заставить руководство страны официально уступить часть автономии Донбассу, пишет Associated Press. В Офисе президента Украины предпочли не доверять информации издания, зато опрошенные «Газетой.Ru» эксперты полагают, что такой сценарий весьма вероятен. Они объяснили, как этот план может осуществляться и почему США решили идти по такому пути.

Анонимные источники и гипотетические рассуждения часто могут быть информационной провокацией, это весьма ненадежный фундамент, чтобы составлять свою точку зрения. Так советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал LIGA.net материал Associated Press, в котором агентство со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Вашингтон может надавить на Киев, чтобы украинское руководство официально уступило часть автономии Донбассу, приняв соответствующие законы.

Подоляк считает, что это никак не решит проблему Донбасса, которая якобы сводится к «российской агрессии», а не к действиям Киева. «Проблема явно не в том, что прописано или не прописано в украинском законодательстве», — сказал он.

Особый статус Донбасса и минские согалшения Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса еще в 2014 году, но он до сих пор не вступил в силу. Согласно документу, особый статус для региона вступит в силу после выполнения некоторых условий, в частности, вывода «незаконных формирований» с этих территорий. Читать дальше

В материале AP, который раскритиковал Подоляк, помимо прочего приводились слова экс-посла США на Украине Стивена Пайфера, который допускал, что Украину могут спросить, «сможет ли она сделать шаг навстречу» в вопросах предоставлении Донбассу контроля над здравоохранением, полицией и школами.

«Но я не вижу, чтобы Вашингтон подталкивал украинцев к шагам, которые поставили бы под угрозу их суверенитет или способность национального правительства принимать решения», — обратил внимание Пайфер.

Как пишет AP, перед президентом США Джо Байденом стоит задача побудить Киев принять в некоторой степени реальное положение дел на востоке Украины, но при этом не создать впечатление, будто он уступает президенту Путину.

Возможно ли давление США на Киев?

Такой сценарий весьма вероятен, учитывая, что в 2015-2016 годах Украина уже ощущала на себе американское давление в части реализации минских соглашений, обратил внимание глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Как пояснил эксперт, речь идет о публичной поддержке Соединенными Штатами «Плана Мореля» — документа, который предусматривал проведение местных выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей для урегулирования конфликта в Донбассе.

Он назвал минские соглашения наиболее удобным путем нормализации отношений между США и Россией. С одной стороны, как отметил эксперт, их реализация не касается очень болезненного для американских партнеров вопроса признания российских «красных линий», а с другой — это означает новую политическую перебалансировку Украины, что вполне может соответствовать интересам России. Более того, по словам Руслана Бортника,

для США, как и для России, концепция минских соглашений, возвращение Донбасса в состав Украины в качестве автономного субъекта — это вполне приемлемый вариант, о чем они неоднократно говорили.

«Поэтому стоит ожидать консолидированных усилий США и России в отношении реализации минских соглашений уже с начала следующего года. Но сила и искренность этих усилий пока что непрогнозируемы», — сказал он «Газете.Ru».

Сегодня в США все же существует понимание того, что нужно проводить определенного рода деэскалацию конфликта, его замораживание на неопределенный период времени, чтобы «снять эту головную боль», считает главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев.

Как обратил внимание эксперт, Украина, которая раньше могла рассчитывать на военное вмешательство США в случае перехода конфликта в горячую фазу, получила сигнал от Байдена, что эта перспектива вообще не рассматривается.

По словам Владимира Васильева, на повестке дня у США стоят Китай и иранский кризис, поэтому Вашингтон не хочет «при всем этом иметь еще и Украину в подвешенном состоянии».

«Украина может стать для США вторым европейским Афганистаном. Если это произойдет, администрация Байдена этого не переживет. Этот просчет будет катастрофическим. У США сегодня в рамках смены приоритетов с конфронтации с Россией на Китай лучший вариант — заморозить конфликт и перебросить на Европу заботу об Украине», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

«Сейчас надежды нет»

В сообщении AP есть доля надежды, что здравый смысл понемногу начинает продвигаться вперед, сказал «Газете.Ru» глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. По его словам, без полного поэтапного выполнения минских договоренностей ничего хорошего на Украине не будет.

«Украинская проблема, которая началась в 2014 году до сих пор продолжается и даже усиливается, просвета нет. Поэтому нужно какое-то внешнее влияние в конструктивном ключе на эту ситуацию, чтобы взятые на себя юридически оформленные обязательства, подтвержденные Советом безопасности ООН, выполнялись. Тогда появится лучик надежды на то, что на Украину придет предсказуемость. Сейчас ее нет. Сейчас, скорее, предсказуемость связана с интригами и авантюрами нынешнего киевского руководства», — считает парламентарий.

Любые позитивные моменты, направленные на прекращение огня, блокады и вообще возможность договориться пойдут только на пользу,

отметила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Если Байдену удастся уговорить Украину пойти навстречу своей автономии, то это было бы очень здорово, с гуманитарной точки зрения уж точно, потому что людям там живется несладко», — сказала депутат «Газете.Ru».