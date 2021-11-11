Зачем Киев решил передислоцировать флот в Азовское море

В четверг стало известно, что кабмин Украины одобрил передислокацию военных кораблей из Черного моря в Азовское. В частности, из Николаева в Бердянск будет переведена морская военная часть. Чуть позже Владимир Путин в телефонном разговоре с Ангелой Меркель отметил «дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности США и ряда других стран НАТО в Черном море». Эксперты считают, что Киев и Вашингтон готовят масштабную провокацию с целью развязывания военных действий в Донбассе, в которые могут быть втянуты вооруженные силы стран НАТО и России.

Что сделала Украина

О готовящемся перебазировании военных кораблей написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады член фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. По его словам, предложение об этом поступило из минобороны и было одобрено правительством страны.

«Состоится передислокация военных частей, катеров и судов обеспечения ВМС ВС Украины. В частности, в Бердянск (порт в Азовском море) из Одессы, Николаева и Очакова, а также в Новые Беляры (порт Южный) Одесской области из Одессы», — написал он.

Согласно документу, который представил депутат, в Бердянск из Одессы прибудет поисково-спасательное судно «Донбасс», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны», «Кременчуг», «Вышгород» и «Аккерман», а из Очакова Николаевской области — морской буксир «Корец».

На территории Одесской области произойдет перебазирование военной части, а также американских патрульных катеров типа Island «Славянск» и «Старобельск».

Для чего это нужно

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков считает, что смысл решения о передислокации флота — создать условия для провокации в отношении пограничной службы России.

«Когда речь идет о составе 2-3 катеров, это не такая масштабная провокация. А вот когда дело пойдет о 10-15 катерах, да еще они могут двинуть в этом направлении флагман украинского флота, фрегат «Гетман Сагайдачный».

И это будет уже достаточно серьезное столкновение — морской бой с потерями с обеих сторон. Причем, применение авиации в районе Крымского моста будет проблематично, а флоту прибыть туда в короткие сроки не получится», — пояснил Сивков.

Он добавил, что проход украинских военных кораблей через территориальные воды России — в данном случае, через Керченский пролив и под Крымским мостом — каждый раз должен сопровождаться запрашиванием разрешения у российской стороны. При этом для создания провокации, боевым кораблям будет достаточно попытаться пройти Керченский пролив без предупреждения и получения разрешения — российским пограничникам придется их задержать.

Аналогичная ситуация произошла в ноябре 2018 года, когда два украинских катера и буксир попытались пройти Керченский пролив, игнорируя запрет российских пограничников. В результате они были остановлены и задержаны.

С тем, что единственной задачей передислокации является провокация России согласен и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он рассказал «Газете.Ru», что часть группировки, которую планируется передислоцировать в Азовское море, уже находится там.

«Насколько я владею информацией, де-факто она там. Но я не исключаю, что не вся, а часть. И не исключаю, что они повторят «маневр Петра Порошенко» — попытку пройти Керченский пролив и спровоцировать ситуацию, не согласовать проход и сказать: «А что вы нам сделаете?» Потому что все события последних дней посвящены одному — как спровоцировать Россию и втянуть ее в конфликт, чтобы и американцы, и европейцы говорили об Украине как о жертве — вот видите, обижают, напали», — отметил Олейник.

По его словам, Россия отвечает за безопасность Керченского пролива, в том числе за обеспечение торгового судоходства, и любая провокация там будет не в ее пользу — «даже если торговое судно, например, врежется в опору моста или сядет на мель».

«Россия будет действовать жестко, но предпримет шаги, которые позволят избежать жертв — например, оттолкнет судно или заставит его изменить курс. Но любые такие действия могут быть расценены как нападение на боевое судно и в ответ будет открыть огонь. Не зря же на борту катеров в 2018 году были сотрудники СБУ — они следили за тем, чтобы экипаж выполнил требование закона», — пояснил Олейник.

Начало крупного конфликта

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков выразил уверенность, что переброска украинского флота в Азовское море — лишь один из эпизодов крупномасштабной подготовки к войне против России, которую проводит США. Помимо действий Украины, США высадили в Греции экспедиционный батальон из 4 тыс. морских пехотинцев, оснащенных сотней боевых вертолетов и более 1 тыс. единиц бронетехники. На авиабазы в Румынии и Болгарии переброшены тактические бомбардировщики F-15C, вооруженные ядерными бомбами B-61-12. Польша на границе с Белоруссией «под предлогом борьбы с беженцами» развернула танковую группировку.

«Речь идет о том, что в ближайшее время может начаться очень серьезный военный конфликт. Фактически сейчас была проведена непосредственная подготовка к войне. Причем, к войне не против ЛДНР, а против России», — подчеркнул Сивков.

Свое видение ситуации в регионе высказал и российский президент. В четверг в разговоре с и. о канцлера ФРГ Ангелой Меркель Владимир Путин, обмениваясь мнениями по внутриукраинскому конфликту, «обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты».

«Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности вооруженных сил США и ряда других стран НАТО в Черном море», — говорится в сообщении о разговоре, размещенном на официальном сайте Кремля.

Константин Сивков полагает, что единственным способом купировать конфликт является декларация ответного ядерного удара по территории США.

«Учитывая, что американцы готовы вмешаться в конфликт и собираются наносить удар по нашим войскам, мы должны быть готовы нанести удар по территории США», — отметил он.

«То, что готовится реальная война, подтверждает то, что в американских СМИ нет никакой информации о действиях США в Черном море. Это один из ключевых признаков того, что они готовятся воевать по-настоящему», — отметил Сивков.

Кроме того, по словам эксперта, за последние сутки над Черным морем были замечены самолеты-разведчики, используемые, в том числе, для целеуказания перед нанесением удара.

«Они хотят добиться разгрома ДНР и ЛНР любой ценой. При этом расчет на то, что Россия вмешаться в это не решится, и это станет детонатором социального взрыва внутри страны, который подогревается ситуацией с пандемией. Потому что, если Россия не вмешается в этот конфликт, это будет потеря лица и внутри страны, и во внешней политике. Они все это начинают, будучи уверенными, что Россия не решится на наступление», — пояснил Сивков.

«Нужно сразу заявить, что все попытки нападения мы пресечем, а при попытке применить ядерное оружие ответные удары будут нанесены не только по территории тех стран, с которых применяется ядерное оружие, но и по территории тех стран, которые являются владельцем этого оружия. После этого они стухнут», — полагает эксперт.

«Они сами нарушают и подбадривают украинцев»

Владимир Олейник согласен, что небольшая провокация в Керченском проливе может спровоцировать настоящую войну.

«Как правило, масштабные конфликты начинаются небольшими государствами. Завязка начинается с того, что такие вот «мелкие марионетки» завязывают драку, а потом вступают «взрослые дяди», которые выступают в роли благородных защитников. Этот сценарий уже давно известен», — отметил Олейник.

При этом одна из целей такого конфликта — блокировка подачи российского газа в Европу.

«Мои источники говорят, что США гарантируют украинской власти, что они купируют конфликт — мол, вы начните, и вся войнушка будет в районе Донбасса, никто на Киев не пойдет, мы «раскроем» такой «зонтик», чтобы дальше никто не прошел. Хотя понятно, что если они пойдут в наступление, Россия вступит. Но тогда Россия будет участником конфликта. Дальше, безусловно, будет остановлена сертификация «Северного потока — 2» и подача газа в Европу, скажут: «Вы что, хотите газ с кровью?» — пояснил Олейник.

В то же время он указал на то, что США аналогичным образом пытается развязать военный конфликт между Китаем и Тайванем, и в случае, если обе ситуации сдетонируют, американцы окажутся «на шпагате».

«На мой взгляд, Виктория Нуланд пыталась заручиться гарантиями, что Россия не будет вмешиваться в конфликт между Тайванем и Китаем, но добиться этого не удалось. Поэтому был выбран сценарий украинской войны. Но если события пойдут синхронно, Америка будет на шпагате. В данном случае это может быть. Потому что одна проблема не решается мирным путем. На территории Украины пять атомных электростанций. И их не вырубишь, как рубильник. А все реакторы советского производства», — пояснил экс-депутат.