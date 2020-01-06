Путин пригласил: Меркель приедет в Москву после праздников

По приглашению российского президента Владимира Путина в Москву приедет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее рабочий визит состоится 11 января, сообщает пресс-служба Кремля.

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«В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января», — говорится в сообщении пресс-службы администрации главы России.

Помимо этого, будет также рассмотрен вопрос урегулирования внутриукраинского конфликта в Донбассе. Обсуждение будет проходить в контексте реализации минских договоренностей, достигнутых в 2015 году, и в соответствии с тем, о чем стороны «нормандского формата» договорились на недавнем саммите, который прошел 9 декабря в Париже.

Вместе с Меркель приедет также глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

«У меня есть объявление на грядущую субботу, 11 января, канцлер посетит Москву с коротким рабочим визитом. Министр иностранных дел Хайко Маас примет участие в этом визите», — отметил Зайберт. Он также уточнил, что переговоры пройдут по актуальным международным вопросам, связанным с конфликтами в Сирии, Ираке, Иране, Ливии и на Украине. Кроме того, по словам политика, стороны обсудят двусторонние отношения Германии и России. Зайберт сообщил, что «усилия по достижению нового продвижение вперед в урегулировании на Украине будут одной из тем».

Ранее обострилась ситуация на Ближнем Востоке. Произошло это после того, как в результате ракетного удара в районе аэропорта в Багдаде погиб командующий иранскими силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) генерал Касем Сулеймани. Помимо него, погибли еще несколько человек, в том числе замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Эту операцию проводили американские войска. Как отметили в Пентагоне, нападение на автоколонну, в которой следовал военачальник, состоялось по распоряжению американского лидера Дональда Трампа. США считают, что именно Сулеймани причастен к атаке в конце декабря на коалиционные базы в Ираке, а также к протестным акциям у американского посольства в Багдаде.

Кроме того, американцы уверены, что иранский генерал собирался и дальше действовать против Соединенных Штатов. Поэтому целью физического устранения Сулеймани, как пояснили в оборонном ведомстве, является защита граждан, находящихся в регионе.

Как впоследствии заявил Трамп, операция была направлена на прекращение нападений, а не на развязывание боевых действий. «Мы предприняли действия, чтобы остановить войну», — сказал президент США, обратив внимание иранских властей, что он готов в дальнейшем принять «любые необходимые меры», если американцам будет что-то угрожать на Ближнем Востоке.

Власти Ирана, в свою очередь, не согласны с действиями США и считают их проявлением терроризма. Вместе с тем Тегеран намерен отомстить за убийство генерала Сулеймани.

Ранее командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами, как передает агентство Fars, пообещал, что Иран положит конец присутствию американских войск в регионе. По его словам, власти страны совершат по отношению к противнику «стратегическое возмездие». При этом Тегеран ни перед чем не остановится при достижении своей цели.

Не менее тревожно звучат заявления высших должностных лиц Ирана. Ранее верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи пообещал «суровую месть» преступникам, причастным к убийству иранского военнослужащего. Президент страны, в свою очередь, отметил, что это «тяжелейшее» преступление США войдет в историю страны.

В ответ на все угрозы со стороны Тегерана Трамп предупредил, что в случае потенциального нападения со стороны иранских военных США готовы «очень быстро и очень сильно» атаковать более чем 50 иранских объектов, в том числе культурного наследия.