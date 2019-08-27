«Поспешные обвинения»: в Малайзии не согласны с выводами по делу МН17

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев согласен с мнением, высказанным ранее премьер-министром Малайзии Махатхира Мохамада, что расследование по делу сбитого над Донбассом малайзийского борта MH17 политизировано, передает РИА «Новости» со ссылкой на СБ России.

«Отдельное внимание уделено обстановке вокруг расследования причин крушения рейса МН17 Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом. Российская сторона согласилась с критикой Махатхира Мохамада в адрес деятельности Совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения»,

— сказано в сообщении по итогам встречи Патрушева с министром обороны Малайзии Мохамадом Сабу.

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Помимо главы минобороны Малайзии, секретарь российского СБ встретился с гендиректором Совета нацбезопасности страны Енку Хамза Туан Матом, а также провел межведомственные переговоры, в которых приняли участие представители «ряда министерств и ведомств». При этом, по данным агентства, с российской стороны в этих консультациях приняли участие представители российских Генпрокуратуры, МИД, МВД, Минобороны, ФСБ, Росавиации и аппарата Совбеза.

В июне этого года Патрушев заявил, что российская сторона не видит доказательств утверждений следствия. По его словам, международная группа, которая занимается расследование крушения самолета, не хочет ознакомиться с информацией от России.

В июле 2014 года над юго-восточной частью Украины потерпел крушение пассажирский самолет, который выполнял полет по рейсу MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате трагедии погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Расследованием занялась Объединенная следственная группа (JIT), в которую вошли несколько государств, включая Малайзию, Нидерланды и Украину.

По мнению следствия, в произошедшем виновата Россия. Boeing, как утверждает следственная группа, был сбит из ЗРК «Бук», якобы принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. В то же время киевские власти уверены, что в катастрофе виноваты ополченцы. Однако те утверждают, что у них нет такой техники, которая могла бы сбить самолет на такой высоте.

В Минобороны России отрицают причастность к трагедии, в то же время в российском внешнеполитическом ведомстве отмечали, что обвинения JIT в отношении России голословны, а само расследование предвзято и однобоко.

Президент России Владимир Путин обращал внимание, что Россию не допускают к выяснению обстоятельств трагедии. Москва может признать результаты расследования только в том случае, если примет в нем непосредственное участие.

От голословных обвинений в адрес России ранее призывал отказаться и глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла. Он призвал всех участников следственной группы быть максимально беспристрастными и дать возможность российской стороне изучить материалы дела, передают «Известия».

По его мнению, расследование должно быть открытым, так как в противном случае могут быть скрыты некоторые детали. В то же время он отметил, что из-за инцидента отношения Малайзии и России не ухудшились, так как мнения властей обеих стран относительно трагедии схожи.

В то же время премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявлял о политизированности расследования. По его мнению, США, Нидерланды и Австралия просто решили, что отвечать за все должна Россия. В действительности же представители этих стран не заинтересованы в установлении причины крушения и поиске реальных виновников трагедии.

«Мы очень расстроены, потому что с самого начала это стало политическим вопросом, заключающимся в том, как обвинить Россию в правонарушении. Они уже сказали, что [виновна] Россия, до того, как начали расследовать это», — приводит слова малазийского премьера газета Malay Mail.

При этом он отмечал, что ракета, которая сбила самолет, относится к типу ракет, которые производились на территории России, но она могла быть выпущена из другой страны. «Нужны веские доказательства, чтобы выявить, что она была запущена россиянами», — пояснил глава малайзийского правительства, передает газета The Star.

Он обратил внимание, что ракета, ставшая причиной трагедии, могла быть выпущена «ополченцами на Украине или украинским правительством, потому что у них тоже есть такие же ракеты». «И идея была не в том, чтобы узнать, как это случилось, а, кажется, была сконцентрирована на попытке возложить вину на россиян», — считает премьер-министр.