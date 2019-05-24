Мира с Россией не будет: Тимошенко против референдума

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что проведение референдума о заключении мира с Россией недопустимо в сложившихся условиях. Об этом сообщает ФАН с ссылкой на украинский телеканал «1+1».

«Референдум недопустим! Это <...> прекрасная идея, но не в случае достижения мира в этой войне. Потому что на референдуме те нюансы, которые можно извне не увидеть, нельзя обсудить», — подчеркнула Тимошенко.

Бывшая премьер-министр заявила, что референдум недопустим на фоне войны в Донбассе. Для развития Украины, по словам Тимошенко, необходимо установить мир на юго-востоке страны.

Для этого Киев должен создать сильную армию, добиться ужесточения антироссийских санкций и вести «правильные переговоры» на международной арене, добавила она.

Ранее о возможности провести референдум о формате переговоров с Россией заявил глава администрации Владимира Зеленского Андрей Богдан.

«Мы рассматриваем вынесение на народный референдум [вопроса о формате переговорного процесса с Россией], чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Вскоре сам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести опрос по поводу переговоров с Россией, а не референдум.

«Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете», — сказал Зеленский. По его словам, речь идет о «нормальном разговоре» с людьми, а не о законодательной инициативе.

Президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в разговоре с НСН назвал идею о референдуме «болтовней и популизмом».

«О чем проводить референдум? О том, что отдать Донбасс России? Россия ничего не выдвинула, никаких договоренностей нет, переговоры не проведены. Поэтому говорить о референдуме — это безответственная и непродуманная болтовня. С точки зрения здравого смысла, пока нет предмета даже переговоров между Россией и Украиной», — возмутился украинский политолог.

Одновременно с этим туманными остаются возможности Зеленского по технической реализации референдума — на Украине нет соответствующего такой процедуре закона.

В начале 2018 года конституционный суд страны признал не соответствующим главному документу страны закон «О всеукраинском референдуме», принятый Радой в ноябре 2012 года. А прежний действовавший на Украине закон, регулирующий эту сферу — от 1991 года — утратил силу после вступления в силу закона от 2012 года. Выходит, что нормативно-правового акта, регулирующего вопросы референдума, в стране нет.

Российские власти при этом воздерживаются от комментариев. «Это внутреннее дело Украины, безусловно. Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги, прежде всего, в русле выполнения минских договоренностей, урегулирование внутриукраинской проблемы, а также в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. <…> Мы ждем этих шагов, но пока их не видим», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, в свою очередь, прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по поводу отношений с Россией.

По его мнению, идея для Зеленского выигрышна, но он перекладывает ответственность за самое сложное направление внешней политики на простой народ.

Косачев отметил, что избравшись, президент продолжает действовать в русле «прежней популистской модели поведения».

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили себя независимыми республиками после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили «антитеррористическую» операцию (АТО) против ополченцев Новороссии, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более 1,5 млн мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы.

В Киеве регулярно обвиняют Россию во «вторжении» на Украину, но доказательств причастности Москвы к боевым действиям в Донбассе предоставлено так и не было. В то же время Россия подчеркивает, что не является стороной внутреннего украинского конфликта и не оказывает ополченцам ДНР и ЛНР материальной, технической и финансовой помощи.