Переговоры Лукашенко с делегацией США продолжатся в субботу

Продолжение переговоров Лукашенко с американской делегацией намечено на субботу
Сергей Бобылев/РИА Новости

Дальнейшие переговоры между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и американской делегацией состоятся в субботу, 13 декабря. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

«Переговоры стартовали сегодня и будут возобновлены завтра... Сегодняшняя встреча, как обычно, прошла в закрытом формате,» – говорится в сообщении канала, при этом обещаны некоторые детали в будущем.

В пятницу, 12 декабря, Лукашенко принял команду представителей президента США Дональда Трампа, возглавляемую специальным посланником США по Белоруссии Джоном Коулом. Встреча прошла во Дворце независимости, о чем также сообщил канал.

Лукашенко ранее раскритиковал стремление западных стран к полному прекращению связей с Москвой и Минском, охарактеризовав подобные идеи как «запредельные». В качестве примера он привел предложение о демонтаже железнодорожных путей, соединяющих страны с Россией.

Белорусский лидер выразил недоумение по поводу таких инициатив и в риторической форме поинтересовался, не стоит ли западным коллегам обратиться к психиатру. Лукашенко подчеркнул, что железнодорожная ветка никому не создает помех и причины разборки путей ему абсолютно не ясны.

Ранее Лукашенко заявил, что ему нравятся действия Трампа в последнее время.

