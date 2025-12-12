На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Выявлен неожиданный фактор, мешающий излечиться от психических расстройств

Biological Psychiatry: воспаление мешает лечению психических расстройств
Lazy_Bear/Shutterstock/FOTODOM

Ученые под руководством Фэя Вана из Нанкинского медицинского университета обнаружили биологический маркер, который может объяснить, почему пациенты с похожими психиатрическими симптомами по-разному реагируют на лечение. У части людей с депрессией, биполярным расстройством и шизофренией есть общий «иммуно-воспалительный» тип работы мозга, который связан с системным воспалением и более слабым эффектом стандартной терапии. Работа опубликована в журнале Biological Psychiatry.

Команда исследователей использовала неинвазивную нейровизуализацию, чтобы выявить характерный паттерн связности мозговых сетей. Этот паттерн оказался тесно связан с нарушениями работы иммунной системы.

По словам Фэя Вана, результаты помогают сделать шаг от описания симптомов к пониманию биологических причин психических расстройств. Ученые фактически показали, что за схожими клиническими проявлениями могут скрываться разные механизмы заболевания, и один из них связан с хроническим воспалением в организме и мозге.

Авторы подчеркнули, что речь идет о первом доказательстве существования общего «воспалительного типа мозга», который проявляется сразу при нескольких психиатрических диагнозах. Это особенно важно для клинической практики, поскольку такие пациенты, вероятно, менее чувствительны к традиционным препаратам и могут нуждаться в иных, в том числе противовоспалительных, подходах к терапии.

Ранее была названа лучшая стратегия для отмены антидепрессантов.

