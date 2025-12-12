На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Цепляется за любую возможность». В России назвали цель проведения референдума по Донбассу

Политолог Дудчак: референдум по Донбассу – способ Зеленского тянуть время
Susana Vera/Reuters

Референдум об отступлении ВСУ из Донбасса является для президента Украины Владимира Зеленского «способом выиграть время», и глава государства «цепляется за любую возможность продлить свое существование». Об этом в Радио Sputnik рассказал политолог Александр Дудчак.

«Начинают ломать голову вокруг референдума— а можно ли его проводить? Вспомнили про конституцию, где о таком не написано. Они пытаются как можно дольше продержаться в надежде на то, что и власть Трампа не бесконечна, и у него много горячих точек, где можно обжечься», — пояснил он.

По словам политолога, проведение честного референдума на Украине сейчас невозможно, так как в стране «запрещали политические партии», арестовывали противников режима, а «вся реальная оппозиция уехала с территории Украины».

«Это вопрос, не имеющий под собой реального «выхлопа». Просто затягивание Зеленским времени. Он цепляется за любую возможность продлить свое существование не только как политик, но и, пожалуй, в буквальном смысле этого слова», — считает Дудчак.

11 декабря 2025 года президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение референдума по вопросу контроля над Донбассом и подчеркнул, что решать судьбу этих территорий должен народ.

Сейчас мирный план президента США Дональда Трампа предполагает признание контроля России над Крымом, ЛНР и ДНР и остановку на линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Таким образом, ВСУ должны будут уйти из занятой части Донбасса, на этих территориях планируется создать демилитаризованную зону. Российские войска же должны будут покинуть свои позиции в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях. Численность ВСУ ограничат до 800 тысяч человек, США обязуется не брать Украину в НАТО, однако Украину должны будут принять в ЕС к 1 января 2027 года.

Ранее в Госдуме назвали уловкой слова Зеленского о референдуме по Донбассу.

