Легенда «Спартака» указал на грубейшую ошибку клуба

Бывший футболист Александр Бубнов на YouTube-канале «Коммент.Шоу» заявил, что московский «Спартак» не должен был увольнять Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака».

«Это грубейшая ошибка, я считаю, у «Спартака»: Станковича нельзя было трогать ни в коем случае до зимы. И больше того, скажу, я уверен, что он, вот как «Спартак» сейчас играл вот с этими командами, он бы все четыре игры выиграл», — сказал Бубнов.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений. Его пост в статусе исполняющего обязанности занял Вадим Романов.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее в «Спартаке» заявили, что уход Станковича положительно повлиял на команду.