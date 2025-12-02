На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

«Лучший в истории»: как Россия принимала чемпионат мира по футболу

true
true
true
,

15 лет назад, 2 декабря 2010 года, Россию официально выбрали страной — организатором чемпионата мира по футболу.

Состоялся мундиаль летом 2018-го и был очень успешным — президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал его «лучшим чемпионатом мира в истории».

Мировое первенство проходило с 14 июня по 15 июля. Соревнования принимали 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. В них были реконструированы или построены новые стадионы.

В Россию приехали тысячи болельщиков со всего мира — из Европы, Азии, Америки и Африки. Принимать их помогали 17 тысяч волонтеров.

Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финальном матче на стадионе «Лужники» в Москве Хорватию со счетом 4:2. Бронзовые медали выиграла сборная Бельгии, победившая в матче за третье место сборную Англии со счетом 2:0. Одним из главных сюрпризов стало выступление сборной России, которая смогла дойти до четвертьфинала. А действующий в тот момент чемпион мира, команда Германии, сенсационно не сумела выйти в плей-офф.

Как это было — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами