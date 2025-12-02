«Лучший в истории»: как Россия принимала чемпионат мира по футболу

15 лет назад, 2 декабря 2010 года, Россию официально выбрали страной — организатором чемпионата мира по футболу.

Состоялся мундиаль летом 2018-го и был очень успешным — президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал его «лучшим чемпионатом мира в истории».

Мировое первенство проходило с 14 июня по 15 июля. Соревнования принимали 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург. В них были реконструированы или построены новые стадионы.

В Россию приехали тысячи болельщиков со всего мира — из Европы, Азии, Америки и Африки. Принимать их помогали 17 тысяч волонтеров.

Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финальном матче на стадионе «Лужники» в Москве Хорватию со счетом 4:2. Бронзовые медали выиграла сборная Бельгии, победившая в матче за третье место сборную Англии со счетом 2:0. Одним из главных сюрпризов стало выступление сборной России, которая смогла дойти до четвертьфинала. А действующий в тот момент чемпион мира, команда Германии, сенсационно не сумела выйти в плей-офф.

