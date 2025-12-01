Меркьюри, Каранджи, Нуреев и еще семь звезд, умерших от СПИДа

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был провозглашен в 1988 году в память о людях, ушедших из жизни от этой болезни, — и для того, чтобы как можно больше людей узнало о ее причинах. Тогда, в конце 80-х, наличие в крови ВИЧ, приводившего к развитию СПИДа, звучало как смертный приговор. Люди понимали об этой болезни совсем мало, неверно судили о путях ее передачи, боялись носителей вируса и с ужасом наблюдали, как из-за СПИДа угасают знаменитости.

Поначалу ВИЧ считался болезнью, в частности, наркозависимых. Со временем ученые выяснили, что вирус передается при незащищенных сексуальных контактах, через шприц для инъекций и при переливании крови, так что стыдиться ВИЧ — или стыдить за него — нельзя. А оплакивать тех, чью жизнь унес СПИД, — можно и нужно.

Десять знаменитых людей, умерших от этой болезни, и их тяжелые истории — в фотогалерее «Газеты.Ru».