На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Фото
Размер текста
А
А
А

Меркьюри, Каранджи, Нуреев и еще семь звезд, умерших от СПИДа

true
true
true

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Он был провозглашен в 1988 году в память о людях, ушедших из жизни от этой болезни, — и для того, чтобы как можно больше людей узнало о ее причинах. Тогда, в конце 80-х, наличие в крови ВИЧ, приводившего к развитию СПИДа, звучало как смертный приговор. Люди понимали об этой болезни совсем мало, неверно судили о путях ее передачи, боялись носителей вируса и с ужасом наблюдали, как из-за СПИДа угасают знаменитости.

Поначалу ВИЧ считался болезнью, в частности, наркозависимых. Со временем ученые выяснили, что вирус передается при незащищенных сексуальных контактах, через шприц для инъекций и при переливании крови, так что стыдиться ВИЧ — или стыдить за него — нельзя. А оплакивать тех, чью жизнь унес СПИД, — можно и нужно.

Десять знаменитых людей, умерших от этой болезни, и их тяжелые истории — в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами