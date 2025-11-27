На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Карпин, Титов, Черчесов: кто пришел проститься с легендой «Спартака» Никитой Симоняном

В Москве прошла церемония прощания с легендарным нападающим московского «Спартака» и сборной СССР Никитой Симоняном, который скончался 23 ноября на 100-м году жизни. Траурное мероприятие было организовано клубом совместно с Российским футбольным союзом (РФС), где Симонян работал до последних дней жизни в статусе почетного президента.

Проститься с Олимпийским чемпионом Мельбурна-1956 на «Лукойл Арену» прибыл президент РФС Александр Дюков, главный тренер сборной России Валерий Карпин, генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев, министр спорта России Михаил Дегтярев, тренеры Валерий Газзаев и Станислав Черчесов. Президент России Владимир Путин, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино и экс-владелец «Спартака» Леонид Федун направили траурные венки. В церемонии также приняли участие футболисты основного состава «Спартака», возложившие цветы к гробу с телом Симоняна.

После окончания церемонии, продлившейся около трех часов, Никиту Симоняна проводили в последний путь на Ваганьковском кладбище.

