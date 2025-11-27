Икона «оранжевой революции». Юлии Тимошенко — 65

Будущий государственный и политический деятель, одна из самых заметных и влиятельных фигур современной Украины, Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в городе Днепропетровске. После школы поступила в Днепропетровский горный институт, а затем перевелась на экономический факультет Днепропетровского государственного университета и в 1984 году получила диплом экономиста.

Начало ее карьеры пришлось на 1980-е: после университета Тимошенко работала на машиностроительном заводе, а в конце 80-х стала одной из первых, кто занялся предпринимательством — открыла с мужем видеопрокат, а затем, уже после распада СССР, начала работать в бизнесе, связанном с топливно-энергетическим сектором.

В 1995-м Тимошенко уже руководитель корпорации Unified Energy Systems of Ukraine (УЕСУ), которая импортировала газ из России. Именно в этот период ее стали называть «газовой принцессой».

Политическую карьеру Тимошенко начала в середине 1990-х: впервые вошла в парламент (Верховная рада Украины) в 1996 году, а в 1999–2001 годах занимала пост вице-премьер-министра по вопросам топлива и энергетики. В 2001-м основала собственное политическое объединение, которое позже стало известно как Блок Юлии Тимошенко.

В «оранжевую революцию» 2004 года Тимошенко стала одной из ключевых фигур, она резко осудила фальсификации на выборах и поддержала прозападный курс. В январе 2005-го она впервые возглавила правительство, став первой женщиной на посту премьер-министра в истории Украины.

После поражения на президентских выборах 2010 года и ухода с поста главы правительства, против нее были выдвинуты обвинения в злоупотреблении властью, и в 2011-м Тимошенко приговорили к тюремному заключению. Позже все обвинения были сняты, ее освободили в 2014 году.

Жизнь и карьера Юлии Тимошенко — в галерее «Газеты.Ru».