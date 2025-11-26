На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Здания полыхают, люди в ловушке: кадры мощнейшего за 17 лет пожара в Гонконге

В Гонконге загорелись несколько высотных зданий в жилом комплексе в районе Тай По, где проживает около 4 тыс. человек. Сейчас горят четыре здания, спасатели эвакуировали жильцов из двух многоэтажек. Всего на территории ЖК девять 31-этажных высоток, в них около 2 тыс. квартир.

Как сообщает South China Morning Post, минимум трое жильцов и один пожарный погибли. Часть людей заблокированы внутри многоэтажек, некоторые из них без сознания. Из зданий валит густой серый дым.

Причина пожара пока неизвестна, а огонь стремительно распространился по бамбуковым строительным лесам. SCMP отмечает, что жители дома долгое время жаловались на строителей, которые курили во время работы.

