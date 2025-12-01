На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Голос попугая Кеши: Геннадию Хазанову — 80

true
true
true

1 декабря свой день рождения празднует народный артист РСФСР Геннадий Хазанов. Будущий актер родился в 1945 году в Москве. Еще будучи школьником он начал увлекаться творчеством — занимался в драмкружке в Доме пионеров. А окончив учебное заведение, попытался поступить в театральный институт, но не прошел конкурс. Однако попыток Хазанов не оставил и в 1965 году был зачислен на первый курс в Государственное училище циркового и эстрадного искусства.

Окончив институт, он два года отработал конферансье в оркестре Леонида Утесова. После этого Хазанов перешел в Москонцерт, где пробовал много жанров, в том числе пародии, но остановился на одном — эстрадной репризе. В этот период он создал несколько запоминающихся миниатюр, среди которых был монолог студента кулинарного техникума, принесший актеру первую известность.

Дебют Хазанова в кино состоялся в 1970 году — он сыграл эпизодическую роль в комедии «Бушует «Маргарита». Сам актер при этом своим настоящим дебютом считает фильм «Реквием по филею». Кроме этого, он также сыграл в таких картинах, как «Маленький гигант большого секса», «Бред вдвоем», «Полицейские и воры», «Тихие омуты» и т.д. Также Геннадий Хазанов занимался озвучиванием: его голосом говорят Кот Леопольд и попугай Кеша.

«Меня знают как того, кто озвучил попугая Кешу? Это радостно. Вообще, прожив жизнь, я понял: прежде всего надо, если можешь, что-нибудь делать для детей. Вот этим ты себе создаешь памятник», — говорил актер в одном из интервью.

Жизнь и карьера Геннадия Хазанова — в галерее «Газеты.Ru».

