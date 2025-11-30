Ни года без фильма. 16 лучших картин Вуди Аллена

Сегодня, 30 ноября, важнейшему режиссеру «Нового Голливуда» Вуди Аллену исполнилось 90 лет. Он родился и вырос в Нью-Йорке — городе, который станет главным героем большинства его фильмов, — в еврейской семье выходцев из Восточной Европы, и в раннем детстве говорил на идише. В противоположность своему экранному образу интеллектуала-невротика, Вуди Аллен (настоящее его имя — Аллан Конигсберг) особенно не преуспевал в учебе, а интересовался бейсболом и умел показывать карточные фокусы.

Ни один университет он так и не закончил. Зато в 15 лет начал писать шутки, и уже через год стал рассылать их бродвейским драматургам в надежде, что их купят. Один из этих авторов был в таком восторге, что рекомендовал Вуди Аллена известным комикам — и в 19 лет он уже получил работу сценариста комических шоу на NBC.

В 60-е у Вуди Аллена появилось свое стендап-шоу, тогда же он попробовал себя в роли сценариста. В 1965-м вышла картина режиссера Клайва Доннера «Что нового, киска?» по его сценарию. Результат Вуди Аллену не понравился: все остальные картины, кроме «Сыграй еще раз, Сэм» (1968 год), он будет и писать, и снимать сам.

Вуди Аллен оказался очень плодовитым режиссером: он лишь недавно перестал выпускать по фильму в год. Всего на его счету — 50 полнометражных картин.

«Газета.Ru» выбрала лучшие 16 из них.