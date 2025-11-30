На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ни года без фильма. 16 лучших картин Вуди Аллена

Сегодня, 30 ноября, важнейшему режиссеру «Нового Голливуда» Вуди Аллену исполнилось 90 лет. Он родился и вырос в Нью-Йорке — городе, который станет главным героем большинства его фильмов, — в еврейской семье выходцев из Восточной Европы, и в раннем детстве говорил на идише. В противоположность своему экранному образу интеллектуала-невротика, Вуди Аллен (настоящее его имя — Аллан Конигсберг) особенно не преуспевал в учебе, а интересовался бейсболом и умел показывать карточные фокусы.

Ни один университет он так и не закончил. Зато в 15 лет начал писать шутки, и уже через год стал рассылать их бродвейским драматургам в надежде, что их купят. Один из этих авторов был в таком восторге, что рекомендовал Вуди Аллена известным комикам — и в 19 лет он уже получил работу сценариста комических шоу на NBC.

В 60-е у Вуди Аллена появилось свое стендап-шоу, тогда же он попробовал себя в роли сценариста. В 1965-м вышла картина режиссера Клайва Доннера «Что нового, киска?» по его сценарию. Результат Вуди Аллену не понравился: все остальные картины, кроме «Сыграй еще раз, Сэм» (1968 год), он будет и писать, и снимать сам.

Вуди Аллен оказался очень плодовитым режиссером: он лишь недавно перестал выпускать по фильму в год. Всего на его счету — 50 полнометражных картин.

«Газета.Ru» выбрала лучшие 16 из них.

