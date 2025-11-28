На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Спасенные от ветра»: в Нью-Йорке прошел 99-й парад в честь Дня благодарения

99-й ежегодный парад Macy's ко Дню благодарения состоялся в Нью-Йорке 27 ноября. Несмотря на усиленный ветер, который вынудил организаторов опустить воздушные шары ниже обычного, шествие прошло по стандартному маршруту и собрало тысячи зрителей.

Парад Macy's ко Дню благодарения проводится в Нью-Йорке с 1924 года и считается одним из крупнейших праздничных шествий в США. Инициатором выступила торговая сеть Macy's, которая открыла в городе один из первых крупных универмагов и использовала шествие как праздничное мероприятие для горожан и покупателей. Со временем парад превратился в самостоятельную традицию: его отличают гигантские воздушные шары с персонажами массовой культуры, платформы с декорациями, оркестры и выступления танцевальных коллективов. Миллионы зрителей ежегодно следят за парадом на улицах Манхэттена, его проведение считается символическим началом рождественского сезона в США.

В 2025 году организаторы представили обновленную линейку воздушных шаров, включая новые образы Buzz Lightyear, Pac-Man и Mario. Вместе с ними в шествии участвовали возвращенные традиционные фигуры, такие как Snoopy и Spider-Man.

Финальный выход Санта-Клауса традиционно обозначил начало праздничного сезона в США.

Утром порывы достигали около 15 м/сек, из-за чего шары держали ниже нормативной высоты. Полиция и спасательные службы усилили контроль на всем маршруте, но ограничений движения или сокращения программы не потребовалось. Зрители занимали места вдоль маршрута еще затемно

