Всегда вместе: самые известные сиамские близнецы

Случаи рождения детей-близнецов со сросшимися частями тела известны уже давно. Например, первое упоминание о них датируется X веком. Однако свое название сиамские близнецы получили только через девять столетий — в период, когда жили братья Чанг и Энг Банкеры.
 
Они родились в 1811 году в Сиаме (современный Таиланд). Мальчики были соединены между собой 10-сантиметровой перемычкой чуть ниже грудины: каждый имел собственный набор полностью сформировавшихся органов, делили они только печень. В юношестве братья приняли предложение британского предпринимателя Роберта Хантера и начали выступать в цирке. Именно тогда они и получили прозвище «сиамские близнецы», которое стало их сценическим именем.
 
После ухода из цирка Чанг и Энг Банкеры перебрались в США, купили ферму, женились и завели детей. У Чанга их было 10, у Энга — 11. Умерли братья в 1874 году: Чанг заболел пневмонией и скончался во сне, проснувшийся и обнаруживший брата мертвым Энг умер через несколько часов, хотя был полностью здоров.
 
С тех пор врачи и ученые хорошо изучили этот феномен. Сегодня наука выделяет множество видов сиамских близнецов в зависимости от области срастания: от торакопагов (срастание в области грудной клетки) до краниопагов (срастание черепов).
 
Первая успешная операция по разделению таких детей прошла в XVII веке, а в XX веке медики научились разделять близнецов, сросшихся в области головы. В 1987 году Бенджамин Карсон из Балтимора разделил краниопагов из Германии Патрика и Бенджамина Биндеров. Оба мальчика выжили, однако остались инвалидами.

