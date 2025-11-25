«Ограненный бриллиант». 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой

25 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения советской и российской актрисы Нонны Мордюковой. Она родилась в 1925 году в Константиновке (УССР). Родители дали ей имя Ноябрина.

В 1941-м Мордюкова увидела фильм «Богдан Хмельницкий» и решила стать актрисой. После окончания школы на Кубани она отправилась в Москву и успешно поступила во ВГИК. Уже на втором курсе Мордюкова дебютировала в кино в роли Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия» (1948).

После окончания вуза в 1950-м молодая актриса присоединилась к Театру-студии киноактера (ныне — Мастерская «12» Никиты Михалкова), на сцене которого играла более 40 лет. Параллельно Мордюкова снималась в кино.

Среди ее самых известных ролей Стеша Ряшкина в «Чужой родне» (1955), Варвара Сергеевна Плющ в «Бриллиантовой руке» (1968), Федосья Угрюмова в «Русском поле» (1971), Наталья Степановна в фильме «Они сражались за Родину» (1975). Последний раз она появилась на большом экране в фильме «Мама» (1999), в котором сыграла главную роль. Фильмография актрисы насчитывает свыше 50 ролей.

Мордюкова была дважды признана лучшей актрисой года (1972, 1974) по результатам опроса журнала «Советский экран». В 1992 году британский справочник «Who is Who» включил ее в число лучших актрис XX века.

«Все ее работы походили на ограненный бриллиант — талант был дан ей природой. Громадный талант. Который совмещал в себе возможность показать себя и драматической актрисой, и трагедийной, и лирической, и комедийной. Она умела все!» — отзывался о Мордюковой автор и ведущий программы «Мой серебряный шар» Виталий Вульф.

Актриса была замужем дважды. В браке с актером Вячеславом Тихоновым (1928 — 2009) родился сын Владимир (1950 — 1990). Пара распалась в 1963-м после 13 лет совместной жизни. Впоследствии Мордюкова состояла в гражданском браке с актером Борисом Андроникашвили (1934 — 1996). Затем недолгое время была замужем за актером Владимиром Сошальским (1929 — 2007).

5 июля 2008 года актрису госпитализировали в Москве. Вечером 6 июля Мордюкова умерла в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности. Ее похоронили на Кунцевском кладбище.

Мордюкова — заслуженная артистка РСФСР (1965), народная артистка РСФСР (1969) и СССР (1974), обладатель Сталинской премии первой степени (1949). Среди ее многочисленных наград — ордена «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней.

Именем актрисы назван астероид (4022) Нонна, открытый в 1981 году.