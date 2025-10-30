На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
10 лучших ролей Ивана Янковского

В 2000 году Олег Янковский привел в кинематограф своего внука — маленького Ваню, сына Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры. Слишком напористо в ряды nepo babies Янковский-старший его не толкал — лишь дал эпизодическую роль мальчика, живущего по соседству с главной героиней.

30 октября Ивану Янковскому исполняется 35 лет. 25 из них он провел на экране и стал одним из самых узнаваемых лиц российского кинематографа, охотно берясь за роли и негодяев, и классных парней, и сомнительных лиц в спектре между ними. Лучшие старые и новые роли актера — в фотогалерее «Газеты.Ru».

