Взорвала интернет и заработала миллиарды. Как прославилась Ким Кардашьян

Звезде реалити-шоу, предпринимательнице, обладательнице состояния размером в $1,7 млрд и просто самой известной медийной персоне мира Ким Кардашьян исполнилось 45 лет.

Свой путь к славе она начинала с секс-скандала и много лет пользовалась в модных кругах сомнительной репутацией героини телевизионного реалити. Но прошли годы трансформации — и Ким Кардашьян стала матерью четверых детей (разведенной), миллиардершей, желанной гостьей на Met Gala и в Белом доме, владелицей известного бельевого бренда. И каждое ее появление на публике производит фурор.

Как менялась Ким Кардашьян – в фотогалерее «Газеты.Ru».