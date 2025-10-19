На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Мне столько угрожали, что уже смешно»: Екатерине Гордон — 45

Екатерина Гордон (до замужества — Прокофьева) родилась 19 октября 1980 года в Москве, ее отец — физик, мать — математик. Сама Гордон получила сразу несколько специальностей: психолог, режиссер игрового кино и юрист.

В нулевых она начала работать ведущей на радио и телевидении. Параллельно Гордон занималась музыкой, создала несколько своих групп и писала песни для известных исполнителей, в том числе для Ани Лорак, Григория Лепса и Дмитрия Колдуна. Юрист даже получила «Золотой граммофон». Кроме этого, она выпустила несколько сборников стихотворений.

С 2013 года Гордон плотно занимается юриспруденцией, у нее есть свое агентство. Она представляет интересы многих известных людей, зачастую они были связаны с урегулированием споров при расторжении брака.

Кроме того, Гордон активно занимается общественной деятельностью: помогает матерям-одиночкам и попавшим в беду женщинам, а также бездомным животным. Занималась она и политикой: баллотировалась в президенты и депутаты, но в итоге снимала свою кандидатуру с голосования.

«Я — то растение, которое тем лучше цветет, чем хуже условия. Создайте мне стресс — и я рвану еще выше. Мне, конечно, угрожали много раз, некоторые из тех, кто угрожал, — сидят <...> Мне угрожали столько раз, что уже смешно», — признавалась Екатерина в одном из интервью.

Гордон была замужем за телеведущим Александром Гордоном, затем дважды — за адвокатом Сергеем Жориным, а сейчас состоит в браке с бизнесменом Виктором Хархалисом. У нее трое сыновей.

